Cei mai neisprăviţi agenţi secreţi

Un cuplu de agenţi secreţi proaspăt căsătoriţi se află în luna de miere, cazaţi la un hotel de lux.- Auzi, or fi microfoane pe aici?- Nu ştiu, o să caut...Caută după perdea, după tablouri, în telefon, sub pat...- Aha!! Aici sunt!Sub carpetă, găseşte un disc, în care se ascundeau fire, prinse în patru şuruburi, îşi scoate cuţitul, le deşurubează, ia discul şi îl aruncă pe geam.La recepţie, dimineaţa, sunt întrebaţi:- Cum a fost camera până acum, cum au fost serviciile, cum vă simţiţi la noi?- De ce îmi puneţi toate întrebările astea?- Păi, cuplul de sub dumneavoastră ni s-a plâns că a căzut lustra pe ei!