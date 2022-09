Aleşii locali deschid şampania! Parlamentarii le-au mărit salariile ca să ţină steagul sus la alegeri

„Astăzi ce facem? Venim şi îi atacăm pe aleşii locali. De ce să-i atacăm pe aleşii locali? Pentru că fac apă, pentru că fac drum, pentru că fac canal, pentru că fac dispensare, pentru că fac educaţie?”, a adăugat deputatul de la PNL, menţionând că proiectul de lege trebuie votat pentru ca primarii să nu fie discriminaţi.





În altă ordine de idei, după majorări, primarul capitalei, de exemplu, ar urma să primească cu 2.200 de lei brut mai mult. Salariile primarilor din marile municipii vor crește cu 1.650 lei brut, până la 17.250 de lei brut, cele ale primarilor orașelor mari vor ajunge la 13.800 de lei (+1.300 de lei), iar edilii comunelor mari vor ajunge să câștige 11.500 de lei brut, față de 10.500 în prezent. Bani mai mulți va primi și personalul din administrațiile locale, salariile fiind stabilite în funcție de indemnizația viceprimarului sau a vicepreședintelui Consiliului Județean.





Primarii au câştigat disputa cu parlamentarii şi vor beneficia de majorări salariale, după ce le-au reamintit acestora din urmă că au ajuns în Parlamentul României şi cu ajutorul lor. Practic, demnitarii au ținut cont de avertismentul primarilor şi au înțeles că dacă îi supără mai mult (şi aşa sunt supăraţi că nu primesc bani suficienţi pentru proiecte) s-ar putea ca la viitoarele alegeri parlamentare să le întoarcă spatele. „Noi suntem cei care ținem steagul sus la alegeri ca să ajungă ei în Parlamentul României. Dacă ne supără….”, a transmis unul dintre primarii nemulţumiţi că deputaţii şi senatorii voiau să-şi majoreze doar veniturile personale.Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, în calitate de cameră decizională, proiectul OUG 115/2022, aprobând un amendament care prevede creşterea salariilor pentru primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi de consilii judeţene şi pentru personalul din aparatul de lucru al primăriilor.După mai multe runde de scandal, s-au înregistrat 168 voturi „pentru”, 79 „contra” şi 4 abţineri.Totodată, deputaţii au eliminat din varianta adoptată anterior de Senat textul care prevedea creşterea salariilor parlamentarilor şi personalului de specialitate implicat în procesul legislativ din cadrul Secretariatului General al Guvernului, serviciilor Parlamentului, Consiliului Legislativ şi Administraţiei Prezidenţiale.La dezbateri, deputaţii AUR şi USR au criticat majorarea salariilor primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinților consiliilor judeţene, în timp ce reprezentanţii PNL, PSD şi UDMR şi de la minorităţi au susţinut că aleşii locali trebuie să beneficieze de salarii mai mari pentru a nu fi discriminaţi.„Aţi făcut un artificiu de imagine şi aţi introdus parlamentarii în toată această ordonanţă de urgenţă ca să se uite de fapt cui vreţi să daţi sporuri. În afară de parlamentari, trebuiau eliminaţi şi primarii, consilierii locali, preşedinţii de consilii judeţene şi consilierii judeţeni pentru că nu e un moment potrivit. O să creăm falii în societate, tot mai mulţi oameni sunt nemulţumiţi, sunt oameni cu salarii de 1.500 lei, cu pensii de 1.000 lei, cu ajutoare de handicap de 300 şi 500 lei”, a spus deputatul AUR George Simion.Deputatul USR Oana Ţoiu a susţinut că actuala coaliţie îi pune pe primul loc pe demnitari.„Coaliţia renunţă la votul românilor. Îi puneţi pe primul loc pe demnitari. În România, în care unul din trei angajaţi are sub salariu minim, sunt măriri de 1.700 de lei la cei care sunt în fruntea salarizării. (...) Salariile pot fi crescute şi fără acest amendament. Ce creşteţi? Sunt salariile demnitarilor, ale celor care au deja salarii mari. E coaliţia nedreptăţii", a adăugat Ţoiu.La rândul lui, de la tribună, deputatul liberal Florin Roman a spus că trebuie dreptate pentru primari.„Niciunul dintre cei care suntem aici nu am fost aleşi vreodată în calitate de parlamentari uninominal, ci am fost aleşi pe listele unor formaţiuni. Cineva încearcă să spună astăzi că ceea ce au ales oamenii în mod direct nu este reprezentativ. Eu cred că este o foarte mare greşeală. Aşa cum s-a atacat Biserica, aşa cum se atacă Armata, aşa cum se atacă administraţia publică locală, oamenii aleşi direct de cetăţeni, este o foarte mare greşeală. Opriţi atacul la instituţiile importante şi democratice ale statului român”, a afirmat Roman.El a mai adăugat că, prin amendamentele introduse, se repară o discriminare „care spune că toţi bugetarii din 2018 până în 2022 trebuie să ajungă la un nivel egal”.