Costin Răsăuţeanu: "Intervenţia mea are legătură cu mai multe puncte de pe ordinea de zi. Rugămintea noastră către domnul primar este să retragă unele proiecte de pe ordinea de zi având în vedere câteva argumente legitime. Doar ce am primit o adresă din partea Şcolii Nr. 24 în care doamna director ne aduce la cunoştinţă o problemă pe care această şcoală o are din cauza numărului mare de copii de la clasa pregătitoare. Şcoala 30 are o problemă similară. La fel se întâmplă şi la Şcoala 39. Acolo ei duc copiii la Şcoala 31 care este tocmai in Palas. Cred că este mai sănătos să prioritizăm nevoia unităţilor de învăţământ de la nivel local. Aceste proiecte trebuie retrase pentru a putea analiza mai bine şi a putea înţelege exact ce se întâmplă. Sunt câteva date pe care noi nu le cunoaştem şi vrem să luăm o decizie responsabilă în raport cu legea. Foarte multe grădiniţe şi şcoli vor intra în reabilitare şi va trebui să găsim soluţii pentru a nu naşte o situaţie de criză"







Vergil Chiţac: "Trebuie să ştiţi că noi nu avem nicio informare de la Inspectoratul Şcolar în sensul acesta. Suprafaţa de 8 metri pătraţi nu poate fi folosită în niciun scop. Eu le-aş retrage dar analiza aceasta trebuie făcută foarte rapid şi luna viitoare să le intriducem Trebuie să lămurim lucrurile până la şedinţa următoare"







Au fost retrase de pe ordinea de zi proiectele 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 şi 43.



1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 27.06.2024;

Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.



2. Raportul nr. 51345 din 09.07.2024 al Direcţiei generale de asistenţă socială privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în cadrul de handicap „grav cu asistent personal”, în perioada ianuarie – iunie 2024;



3. Proiect de hotărâre nr. 321/2024 privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul II din anul 2024;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



4. Proiect de hotărâre nr. 295/2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 274/2016 privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii de asistenţă socială şi care solicită subvenţii de la bugetul local, cu modificările şi completările ulterioare;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5

Este vorba despre înlocuirea lui Romeo Stavăr-Vergea şi propunerea este Andrei Brighidău. Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.



5. Proiect de hotărâre nr. 307/2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L pe anul 2024;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



6. Proiect de hotărâre nr. 312/2024 privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exerciţiului financiar 2023 al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L în sumă de 1.148.608 lei;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.



7. Proiect de hotărâre nr. 319/2024 privind aprobarea „Bilanțului termoenergetic” aferent anului 2023 pentru societatea Termoficare Constanța SRL și a pierderilor aferente sistemului de alimentare cu energie termică din municipiul Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.



8. Proiect de hotărâre nr. 310/2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 al societăţii CT BUS SA;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



9. Proiect de hotărâre nr. 311/2024 pentru modificarea HCL nr. 228/2024 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale CT BUS SA;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



10. Proiect de hotărâre nr. 326/2024 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 260/2018 privind acordul de numire a persoanelor propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la R.A.T.C Constanţa;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

Propunerea este Alina Steliana Paşa. Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



11. Proiect de hotărâre nr. 335/2024 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare a activității managerului Clubului Sportiv Municipal Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5

Propunerile sunt Ionuţ Rusu, Florin Gavrilă şi Ateş Casimceali. Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



12. Proiect de hotărâre nr. 309/2024 pentru modificarea H.C.L nr. 108/2024 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, cu modificările ulterioare;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



13. Proiect de hotărâre nr. 291/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 59 mp situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, Complex Perla, Magazin nr.104, identificat cu număr cadastral 247362, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent construcției C1, cu respectarea dreptului de preempțiune al domnilor Ciobanu Vasile și Ciobanu Katy;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi pentru, 7 împotrivă şi o abţinere.



14. Proiect de hotărâre nr. 293/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 97 mp situat în municipiul Constanța, str.Mugurului nr.5, identificat cu număr cadastral 258279, proprietatea privată a municipiului Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.



15. Proiect de hotărâre nr. 284/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 240 mp situat în municipiul Constanța, str.Pandurului nr.35, identificat cu număr cadastral 259050, proprietatea privată a municipiului Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



16. Proiect de hotărâre nr. 285/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 337 mp situat în municipiul Constanța, Incinta Grup Gospodăresc-Stație Dedurizare actual B-dul. Mamaia, nr.284F, identificat cu număr cadastral 211494, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent construcțiilor C1 și C2, cu respectarea dreptului de preempțiune al societății Water Power Energy S.A;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi pentru, două împotrivă şi şase abţineri.



17. Proiect de hotărâre nr. 286/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 186 mp situat în municipiul Constanța, str.Munții Tatra nr.47, proprietatea privată a municipiului Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



18. Proiect de hotărâre nr. 292/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 421 mp situat în municipiul Constanța, șoș.Industrială nr.2, identificat cu număr cadastral 258843, proprietatea privată a municipiului Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



19. Proiect de hotărâre nr. 287/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 108 mp situat în municipiul Constanța, str.Petre Dascălu nr.10, Lot 2, identificat cu număr cadastral 259700, proprietatea privată a municipiului Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



20. Proiect de hotărâre nr. 327/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 61 mp situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, Complex Perla, Magazin nr.79, identificat cu număr cadastral 226301, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent construcției C1, cu respectarea dreptului de preempțiune al societății Marincom Company SRL;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi pentru şi 8 împotrivă.



21. Proiect de hotărâre nr. 328/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 63 mp situat în municipiul Constanța, str. Pescarilor nr.17C, identificat cu număr cadastral 259769, proprietatea privată a municipiului Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



22. Proiect de hotărâre nr. 329/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 20 mp situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Grup sanitar Albatros-zona A4-club Castel, identificat cu număr cadastral 260677, proprietatea privată a municipiului Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



23. Proiect de hotărâre nr. 296/2024 privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Lupu Lazăr, revoluționar, în baza Legii nr.341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



24. Proiect de hotărâre nr. 297/2024 privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Rădulescu Gheorghe-Constantin, revoluționar, în baza Legii nr.341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.



25. Proiect de hotărâre nr. 298/2024 privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Chirea Ion, revoluționar, în baza Legii nr.341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



26. Proiect de hotărâre nr. 299/2024 privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Constantin Constantin, revoluționar, în baza Legii nr.341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



27. Proiect de hotărâre nr. 300/2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



28. Proiect de hotărâre nr. 294/2024 privind constituirea unui drept de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială Constanța asupra imobilelor-Pavilioane de vară pentru pensionari din municipiul Constanţa;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.





29. Proiect de hotărâre nr. 336/2024 privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



30. Proiect de hotărâre nr. 305/2024 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



31. Proiect de hotărâre nr. 301/2024 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



32. Proiect de hotărâre nr. 302/2024 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 211492, înscris în cartea funciară nr. 211492, în suprafață de 1.093 mp, situat în municipiul Constanța, strada Sentinelei nr. 15 în favoarea numiților Chirilă Anca-Florina, Chirilă Jorj, Popescu Roxana, Popescu Romeo;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



33. Proiect de hotărâre nr. 303/2024 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării a unor bunuri mobile care aparțin municipiului Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr.1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



34. Proiect de hotărâre nr. 306/2024 privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării şi valorificării a unor bunuri mobile care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



35. Proiect de hotărâre nr. 330/2024 privind închirierea prin licitație publică a spațiului Laborator Biologie în suprafață utilă de 57,31 mp, amplasat în corpul C1 al Școlii Gimnaziale nr. 6, „Nicolae Titulescu” situat în municipiul Constanţa, aleea Cameliei nr. 2, cu destinaţia – specifică domeniului învăţământului;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost retras



36. Proiect de hotărâre nr. 331/2024 privind închirierea prin licitație publică a spațiului Secretariat în suprafață utilă de 8,25 mp, amplasat în corpul C1 al Școlii Gimnaziale nr. 6, „Nicolae Titulescu” situat în municipiul Constanţa, aleea Cameliei nr. 2, cu destinaţia – specifică domeniului învăţământului;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost retras.



37. Proiect de hotărâre nr. 333/2024 privind închirierea prin licitație publică a spațiului Laborator Informatică în suprafață utilă de 37,66 mp, amplasat în corpul C1 al Școlii Gimnaziale nr. 6, „Nicolae Titulescu” situat în municipiul Constanţa, aleea Cameliei nr. 2, cu destinaţia – specifică domeniului învăţământului;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost retras.



38. Proiect de hotărâre nr. 324/2024 privind închirierea prin licitație publică a spațiului Laborator Chimie în suprafață utilă de 77,44 mp, amplasat în corpul C1 al Școlii Gimnaziale nr.6, „Nicolae Titulescu” situat în municipiul Constanţa, aleea Cameliei nr.2, cu destinaţia – specifică domeniului învăţământului;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost retras.



39. Proiect de hotărâre nr. 332/2024 privind închirierea prin licitație publică a spațiului Cancelarie în suprafață utilă de 21,23 mp, amplasat în corpul C1 al Școlii Gimnaziale nr.6, „Nicolae Titulescu” situat în municipiul Constanţa, aleea Cameliei nr. 2, cu destinaţia – specifică domeniului învăţământului;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost retras.



40. Proiect de hotărâre nr. 322/2024 privind închirierea prin licitație publică a spațiului Bibliotecă în suprafață utilă de 50,89 mp, amplasat în corpul C1 al Școlii Gimnaziale nr.6, „Nicolae Titulescu” situat în municipiul Constanţa, aleea Cameliei nr. 2, cu destinaţia – specifică domeniului învăţământului;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost retras.



41. Proiect de hotărâre nr. 323/2024 privind închirierea prin licitație publică a spațiului Sală de clasă în suprafață utilă de 55,79 mp, amplasat în corpul C1 al Școlii Gimnaziale nr.6, „Nicolae Titulescu” situat în municipiul Constanţa, aleea Cameliei nr. 2, cu destinaţia – specifică domeniului învăţământului;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost retras.



42. Proiect de hotărâre nr. 325/2024 privind închirierea prin licitație publică a spațiului Sală sport în suprafață utilă de 57,35 mp, amplasat în corpul C1 al Școlii Gimnaziale nr.6, „Nicolae Titulescu” situat în municipiul Constanţa, aleea Cameliei nr. 2, cu destinaţia – specifică domeniului învăţământului;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost retras.



43. Proiect de hotărâre nr. 304/2024 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 128/2024 privind închirierea prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanţa, aleea Cameliei nr. 2, amplasat în curtea Școlii Gimnaziale nr. 6 „Nicolae Titulescu’’, în suprafaţă de 946 mp, cu destinaţia – activități instructiv-educative din domeniul sportiv;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost retras.



44. Proiect de hotărâre nr. 334/2024 privind închirierea prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanţa str. Ciprian Porumbescu nr. 3A, amplasat în curtea Școlii Gimnaziale nr. 3 „Ciprian Porumbescu’’, în suprafaţă de 1050 mp, cu destinaţia – activități instructiv-educative din domeniul sportiv;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



45. Proiect de hotărâre nr. 338/2024 privind darea în folosinţă gratuită a echipamentelor achiziționate de municipiul Constanța în cadrul proiectului „Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19” către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



46. Proiect de hotărâre nr. 337/2024 privind trecerea imobilului - teren în suprafaţă de 933 mp situat în municipiul Constanța, str. Griviței nr. 44, din domeniul privat al municipiului Constanţa în domeniul privat al statului;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



47. Proiect de hotărâre nr. 276/2024 pentru modificarea HCL nr. 105/2021 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanţa;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru şi 8 împotrivă.



48. Proiect de hotărâre nr. 313/2024 pentru modificarea HCL nr. 329/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidarea și reabilitarea Colegiului Comercial Carol I – corp 1 – săli de clasă”;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.



49. Proiect de hotărâre nr. 314/2024 pentru modificarea HCL nr. 330/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidarea și reabilitarea Colegiului Comercial Carol I – corp 2 – sală de sport”;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



50. Proiect de hotărâre nr. 315/2024 pentru modificarea HCL nr. 331/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidarea și reabilitarea Colegiului Comercial Carol I – corp 3 – amfiteatre”;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



51. Proiect de hotărâre nr. 316/2024 pentru modificarea HCL nr. 193/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare Școala Gimnazială nr.39 „Nicolae Tonitza”, Constanța»;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



52. Proiect de hotărâre nr. 317/2024 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidarea și reabilitarea imobilului Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida (corp cămin)”;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



53. Proiect de hotărâre nr. 339/2024 privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru obiectivul de investiţii „ Construire parc DN3C din municipiul Constanţa”, faza Studiu de fezabilitate;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3

Proiectul a fost adoptat cu 23 de voturi pentru.



54. Proiect de hotărâre nr. 320/2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil 3S+P+4E+5R+6R, bd. Mamaia nr. 151-153, investitor societatea D&D Imobil Construct SRL;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.



55. Proiect de hotărâre nr. 318/2024 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Cameliei, limite cadastrale, str. Pictor Nicolae Grigorescu și str. Pictor Ștefan Luchian, inițiator Damianos Janeet;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.



56. Proiect de hotărâre nr. 308/2024 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru modificare retrageri, teritoriul situat în cartier Palas, delimitat de limite cadastrale și calea ferată, inițiator Malciu Ana-Maria.



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- aviz Comisia de specialitate nr. 2









Ordinea de zi suplimentară



1. Proiect de hotărâre nr. 347/2024 privind rectificarea bugetului local pe anul 2024;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- aviz Comisia de specialitate nr. 1 Proiectul a fost adoptat cu 23 de voturi pentru.



2. Proiect de hotărâre nr. 342/2024 privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanţa”, cod SMIS 328087 și a cheltuielilor legate de proiect;



- aviz Comisia de specialitate nr. 1 Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.



3. Proiect de hotărâre nr. 343/2024 privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienţei energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanţa”, cod SMIS 328073 și a cheltuielilor legate de proiect;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- aviz Comisia de specialitate nr. 1 Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



4. Proiect de hotărâre nr. 344/2024 privind aprobarea proiectului “Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța”, cod SMIS 328074 și a cheltuielilor legate de proiect;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- aviz Comisia de specialitate nr. 1 Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



5. Proiect de hotărâre nr. 345/2024 privind aprobarea proiectului “Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei - Etapa II”, cod SMIS 329832 și a cheltuielilor legate de proiect;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- aviz Comisia de specialitate nr. 1 Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



6. Proiect de hotărâre nr. 346/2024 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanţa, între Gară CFR și staţiunea Mamaia”, cod SMIS 328095 și a cheltuielilor legate de proiect;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- aviz Comisia de specialitate nr. 1 Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



7. Proiect de hotărâre nr. 348/2024 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 249/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și dotarea Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, Constanța”;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



8. Proiect de hotărâre nr. 341/2024 privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea rețelelor termice secundare și contorizarea la nivel de scară pentru municipiul Constanța – Etapa IV”;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



9. Proiect de hotărâre nr. 349/2024 privind exercitarea dreptului de preempţiune de către Municipiul Constanţa pentru cumpărarea imobilului-teren în suprafaţă de 15.465,91mp situat în Loc. Mamaia, judeţul Constanţa, înscris în Cartea funciară nr. 205622, număr cadastral 17121.



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5 Proiectul a fost adoptat cu 23 de voturi pentru.

Consilierii locali din municipiul Constanţa sunt convocaţi în aceste momente în şedinţă ordinară. La şedinţă sunt prezenţi 27 de consilieri locali. Pe ordinea de zi se află 56 de proiecte de hotărâre, iar pe ordinea de zi suplimentară sunt 9. Iată care sunt acestea: