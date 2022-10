Asfaltarea comunei Albeşti, prioritară pentru primarul Gheorghe Moldovan. „Este cel mai important aspect”

Edilul din Albeşti se gândeşte să construiască şi o pistă de biciclete, pentru că în comună sunt foarte mulţi locuitori care folosesc biciclete. De asemenea, la Albeşti se mai vorbeşte şi despre un proiect macro la nivel de gaze.





„Grădiniţa pe care o vom construi va fi extraordinar de benefică pentru copiii din localitate. Este adevărat că o vom face în satul Cotu Văii, dar pot merge acolo şi copiii din Albeşti. Lucrăm la o şcoală prin Program Operaţional Regional. Mai avem un cămin cultural, tot prin fonduri europene. Avem pe PNRR, pe Axa 10, piste de biciclete şi trotuare. Vom mai monta, tot prin Axa 10, nişte camere video în satul Arsa şi avem prin programul Anghel Saligny încă trei proiecte. Unul pentru gaze, iar acestuia trebuie să îi dăm drumul la procedura de achiziţie şi mai avem un proiect pentru canalizare şi două pentru drumuri. Avem un proiect de doi kilometri de drumuri şi unul de șase kilometri. Vom mai depune un proiect în viitorul apropiat pentru iluminatul public. Valoarea ajunge la 500.000 de lei. Baza sportivă este foarte bine pusă la punct. În schimb, vrem să construim o biserică în satul Albeşti, pentru că ne trebuie una nouă. Cea veche s-a deteriorat şi nu are rost să o renovăm. Vom face alta nouă”, a spus pentru „Cuget Liber” Gheorghe Moldovan.





Comuna Albeşti se află într-un plin proces de modernizare şi asta se întâmplă și datorită primarului Gheorghe Moldovan, cel care, pas cu pas, implementează şi duce la bun sfârşit o mulţime de proiecte importante. Gheorghe Moldovan este iubit de către cetăţenii comunei Albeşti şi face tot posibilul să îi mulţumească pe aceştia.Proiectele implementate vor schimba faţa comunei Albeşti. Unul dintre cele mai importante vizează asfaltarea unor drumuri din comună şi satele adiacente, dar nu numai.Gheorghe Moldovan îşi îndreaptă atenţia şi către educaţie, astfel că are în plan să construiască o grădiniţă şi să modernizeze un cămin cultural.„Cel mai mare proiect şi cel mai important pentru noi este proiectul de asfaltare a drumului judeţean 393 din localităţile Arsa şi Coroana. Într-o săptămână maximum, asfaltarea va fi finalizată. Jumătate din drum este deja asfaltat, iar acum începem asfaltarea la cealaltă jumătate. Vom face şi nişte podeţe. Aşa cum le-am promis cetăţenilor şi le-am spus că, în primul an în care la CJC va fi un preşedinte de culoare PNL, drumul se va face. Domnul preşedinte Lupu ne-a ajutat extrem de mult. Cei mai fericiţi oameni vor fi cei din localitatea Arsa. Nu vă daţi seama ce bucuroşi sunt. Asfaltul trebuie turnat până vine frigul şi aşa vom face. Am finalizat şi două proiecte de asfaltare în Albeşti şi în Cotu Văii. Este vorba despre 12 kilometri. Am finalizat construirea unei grădiniţe noi în Albeşti. Funcţionează la parametri maximi. Acum lucrăm la o grădiniţă cu program prelungit în Cotu Văii. Proiectul va fi demarat prin fonduri europene. Mai modernizăm un cămin cultural în satul Vârtop şi vom amenaja un sistem de irigaţii pentru spaţiile verzi din comună”, a declarat primarul Gheorghe Moldovan.