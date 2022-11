Asfaltarea comunei Lumina, prioritatea primarului Dumitru Chiru. "Este un proiect mare"

Pe de altă parte, Liceul din Lumina este renovat, iar copiii pot merge în siguranţă la şcoală. Totuşi, autorităţile mai trebuie să facă mici retuşuri pentru ca instituţia de învăţământ să arate impecabil.



„Avem un liceu care se află într-o stare foarte bună. Copiii s-au aflat în vacanţă şi astfel am profitat pentru a mai face mici retuşuri. Trebuie să văruieşti, să menţii curăţenia. Nu sunt probleme cu liceul şi nici cu şcoala generală din Lumina. Le-am creat copiilor cele mai bune condiţii”, a declarat Dumitru Chiru.



Sportul în Lumina este o ramură foarte importantă pentru autorităţile locale, dar şi pentru locuitorii comunei. În acest sens, Dumitru Chiru a luat măsuri şi are două proiecte de anvergură, pe care speră să le ducă la bun sfârşit.



„Vrem să inaugurăm o sală de sport care, în proporţie de 90%, este construită. Va fi o sală mare, în care să se poată desfăşura activităţi sportive la toate nivelele. Avem o bază sportivă pe care o îngrijim, însă vrem să construim un stadion nou. Actualul teren nu se mai ridică la standardele pe care ni le dorim. Vom face un stadion de la zero, pe care vom desfăşura diferite activităţi sportive sau culturale. Avem şi echipă de fotbal, astfel că aceşti băieţi merită să joace pe un stadion nou”, a concluzionat Dumitru Chiru.





Dacă în anii trecuţi echipajele de poliţie aproape că nu îşi făceau simțită prezenţa în Lumina, vara aceasta situaţia s-a schimbat. Comuna este păzită de Poliţia Locală, dar şi de Poliţia Naţională, astfel că și traficul este fluidizat.



„Anul trecut am avut ceva probleme cu Poliţia în Lumina. Nu aveam destule echipaje şi astfel exista riscul de creștere a gradului de infracţionalitate. Acum suntem foarte bine la acest capitol. Avem Poliţia Locală de aici, din Lumina, dar avem şi echipaje care reprezintă Poliţia Naţională. Pot spune că suntem 100% în siguranță”, a explicat Dumitru Chiru.





Din cauza ploilor abundente din ultimii ani, asfaltul s-a deteriorat pe șoselele din comuna Lumina. Primarul Dumitru Chiru se ocupă de acest aspect, proiectul respectiv fiind cel mai important pe care îl are în prezent.„În momentul de faţă, nu avem prea multe proiecte. Pot să vă spun că ne ocupăm doar de asfaltare. Trebuie să asfaltăm străzile care au fost afectate de inundaţiile din ultimii ani. Din cauza apei, asfaltul s-a degradat şi acum suntem nevoiţi să îl înlocuim. Noi avem o reţea de canalizare foarte bună, însă, la ritmul în care a plouat, nu a făcut faţă. Canalizările s-au umplut şi în acest fel ne-am inundat. Pentru că s-au format gropi în asfalt, trebuie să decopertăm şi apoi să înlocuim asfaltul vechi”, a mai spus Dumitru Chiru.