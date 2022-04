Ciolacu explică inflația de peste 10%. "Este o influență din Zona Euro"

„Este o influență venită din Zona Euro. Și în Franța, și în Spania, și în Italia, și în Germania, mai ales, există o inflație cu două cifre. Vom vedea cu aceste măsuri, fiindcă de aceea am luat măsurile, și în zona de consum dar și în zona de ofertă, căutând și în economie să încurajăm producția, dar dacă produci, trebuie să aibă și cine să cumpere, de aceea am venit cu ele, ca inflația să nu scape din mână și veți vedea că vor avea efecte directe. Cel mai important lucru pe care îl văd eu întâmplându-se este că împreună cu BNR am ținut cursul euro până în 5 lei”, a declarat Marcel Ciolacu, la Parlament.





Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri, decizional, două proiecte de lege cu măsuri anunțate în pachetul coaliției de guvernare privind ajutoare sociale și pentru firme, în contextul inflației ridicate și efectelor provocate de pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina. Astfel, Parlamentul a aprobat salariul de bază în agricultură de minimum 3.000 lei lunar și stabilirea unui minim de 22 de lei pe zi pentru hrana din spitale.





