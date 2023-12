Claudiu Târziu: „Pe lista AUR la europarlamentare nu sunt sinecurişti sau dinozauri politici”

Preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al AUR, senatorul Claudiu Târziu, a declarat că pe lista candidaţilor la alegerile europarlamentare se regăsesc profesionişti şi oameni cu patriotism dovedit, nu sinecurişti sau dinozauri politici.„Nu trimitem sinecurişti la Bruxelles, nu trimitem dinozauri politici, nu trimitem oameni care n-au niciun cuvânt de spus, care nu sunt personalităţi. Noi nu ne temem de oamenii cu personalitate. Pentru că aceştia pot să facă performanţă. Ceilalţi se tem. De ce? Pentru că orice puseu de orgoliu, orice calitate profesională te scoate din rând şi înseamnă că tu nu mai eşti în corul de aplaudaci care trebuie să aprobe decelebrat toate deciziile greşite iar unele chiar imbecile şi sinucigaşe ale majorităţii din Parlamentul European. Noi nu ne temem, de aceea am luat profesionişti şi i-am pus pe listă. Am pus oameni cu patriotism dovedit, am pus oameni care au ceva de spus şi nu se tem să o facă. Asta nu înseamnă că nu vom fi o oaste disciplinată, ci înseamnă că nu ne e frică să fim înconjuraţi de oameni buni şi chiar mai buni decât noi”, a afirmat Claudiu Târziu, aflat pe lista candidaţilor pentru europarlamentare.Târziu a amintit că AUR a făcut o campanie de o lună prin toată ţara, unde candidaţii au fost prezentaţi judeţ cu judeţ, arătându-se convins că partidul va avea reprezentanţi în viitorul Parlament European.