Daniel Georgescu, locul 1 pe lista PSD: „Județul Constanța trebuie să redevină ce a fost, o putere”

-Motivația mea este extrem de simplă: oamenii acestui județ. Constanța chiar trebuie să revină înapoi în top! Și asta se poate doar dacă fiecare localitate contează și fiecare om contează. Țelul meu este simplu: județul Constanța trebuie să redevină ce a fost, o putere. Lucrurile acestea se pot realiza doar cu oameni care au arătat că pot să facă ceva la viața lor. Iar noi, la PSD Constanța avem exact astfel de oameni.-Pentru că e nevoie de un suflu nou și energie nouă din Constanța spre Parlament, cu oameni care stau pe picioarele lor, care pot să facă dezvoltare și legi pentru Constanța. Am arătat în opt ani că se poate la Limanu. Am făcut într-o comună un nivel de viață de oraș cu școli și grădinițe moderne, drumuri modernizate, cu dispensar și parcuri, cu proiecte de anvergură care vor face din Limanu, 2 Mai și Vama Veche un pol ce va atrage și mai mulți locuitori. Este deja o localitate etalon, care atrage tineri.-Da și nu. Să știți că sudul județului nu a mai fost reprezentat de mai bine de 15 ani. Acest lucru trebuie să se schimbe! Suntem un județ mare însă problemele de acolo sunt cele ale întregului județ. Timp de opt ani, în calitate de primar al comunei Limanu - 2Mai - Vama Veche - Hagieni m-am confruntat cu situații complexe în proiectele comunei pe care le au toți primarii noștri, tocmai din cauza unor probleme legate de proceduri sau hibe din legislație. Acolo trebuie soluții.-Eu am condus o localitate vorbind mereu cu locuitorii, concetățenii mei. Asta trebuie să faci în politică, în administrație. Am petrecut chiar și nopți în șantierele pe care le-am avut în localitatea mea. Am mers din casă în casă, din poartă în poartă – întrebați-i pe oameni, nu e doar gargară. Astfel am știut tot timpul, imediat, ce probleme au oamenii, ce dificultăți au echipele de constructori sau oamenii din pPrimărie. Și am găsit soluții atunci când lucrurile se blocau.-Ultimii patru ani am fost aproape ca un parlamentar. Jumătate din timp umblam la instituții la București și am avut succes în a convinge acolo. Am făcut multe drumuri la București pentru a rezolva probleme punctuale. Sute de mii de kilometri! Din șantierele din Limanu sau din 2 Mai, plecam direct la București. Am stat și ore întregi pentru o audiență. Dar, am reușit. Și marea mea satisfacție este că am avut succes și pentru problemele colegilor mei. Probabil de aici ideea care circulă de „parlamentar al primarilor” care mă măgulește cumva.-Îmi doresc foarte mult în acest moment ca județul Constanța să redevină ce a fost! Și aici mă refer la atitudinea de a fi lideri, de a fi un grup puternic în Parlament. Și asta consider că doar Partidul Social Democrat Constanța o poate face. În acest moment, e trist: județul Constanța nu se află nici măcar în primele 10 județe din România la nivel de câștig pe cap de locuitor. Traversăm un blocaj economic, iar din punct de vedere al turismului, o industrie esențială pentru județul nostru, se pare că am ajuns la o limită. Românii și lumea au început să ocolească foarte clar litoralul românesc și să meargă oriunde în altă parte decât în stațiunile noastre. Eu cred cu tărie că PSD este cel care poate schimba aceste lucruri. Trebuie să reușim să mergem pe calea sigură și să ne recăpătăm atitudinea de lideri, într-un proiect pe termen lung în următorii 5-10.ani. Vom reveni în Top, să fiți convinși!