Edilul Vergil Chiţac: ”Să repari 69 de școli este un obiectiv ambițios”

Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a explicat care este stadiul proiectului de relocare a elevilor din anumite şcoli din oraşul de la malul mării în vederea reabilitării acestora.Edilul spune că s-au găsit mai multe soluţii care să nu afecteze activitatea elevilor şi este încrezător că aceste lucrări de reabilitare vor avansa cât se poate de repede.Mai mult decât atât, Vergil Chiţac a declarat că este o posibilitate ca Primăria Constanţa să se mute în sediul fostei Şcoli Spectrum, însă mai întâi se aşteaptă o notificare oficială de la Consiliul Judeţean Constanţa şi apoi se va lua o decizie.„Am pus la dispoziție clasele din Colegiul Tehnic «Tomis» și am colaborat cu Inspectoratul Școlar Județean pentru a găsi soluții. Facem tot posibilul ca acești copii să sufere cât mai puțin din cauza acestor schimbări. Trebuie să lucrăm împreună, autoritățile locale, cadrele didactice, inspectoratul școlar, părinții și copiii. Am toată încrederea că acest efort va aduce rezultate pozitive, iar până acum nu am primit nicio reclamație din partea lor. De fiecare dată când semnez un contract pentru reparațiile unei școli, mă întâlnesc cu antreprenorul, cu inspectorul școlar județean și cu directorul școlii pentru a discuta despre soluțiile pentru fiecare caz în parte. Fiecare școală este diferită, iar obiectivul nostru este ca deranjul să fie minimizat și să continuăm să oferim educație în paralel cu lucrările de reparație. Să repari 69 de școli este un obiectiv ambițios. În cele două mandate, am reabilitat 16 școli și sunt planificate 22 de lucrări. Asta înseamnă un total de 38 sau 40 de școli care trebuie reabilitate. Acest lucru trebuie făcut, nu avem altă soluție, pentru că fără aceste reparații nu se poate”, a declarat Vergil Chiţac.Nu în ultimul rând, Vergil Chiţac a vorbit şi despre inaugurarea unuia dintre cele mai importante obiective turistice din Constanţa, şi anume Cazinoul.Edilul a anunţat că inaugurarea acestuia ar trebui să aibă loc în data de 21 mai, chiar de ziua oraşului de la malul mării.Chiţac a asigurat că inaugurarea va fi una fastuoasă, iar locuitorii din Constanţa, dar şi turiştii, vor avea ocazia să se bucure din nou din plin de emblema oraşului de pe litoral.„Am vorbit cu domnul Barbu, șeful companiei Edificia, antreprenorul oficial, și mi-a spus că săptămâna aceasta nu se lucrează pe șantierul de la Cazino. Plata de la CNI s-ar putea să întârzie puțin din cauza bugetului. Partea de funcționalitate este asigurată de primărie. Astăzi (n.r. - vineri) am avut o ședință cu toți cei implicați și am stabilit care sunt pașii de urmat. Pe data de 21 mai, de ziua Constanței, se va deschide. Așa ne dorim. Nu avem niciun interes să mutăm inaugurarea Cazinoului după 21 mai. Cazinoul va trebui să funcționeze. Nu vreau să pornească mai devreme decât trebuie. Nu sunt programate evenimente deloc. Cum să se programeze dacă eu vă spun moderat optimist că deschiderea va avea pe 21 mai. Sunt mai multe variante pentru conducerea societății care se va ocupa de administrarea Cazinoului. Va fi o deschidere grandioasă”, a explicat Chiţac.