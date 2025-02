Primăria Lipniţa a parafat contractul de finanţare pentru un proiect de asfaltare în comună

Administraţia locală din comuna Lipniţa a demarat un proiect de asfaltare a unor străzi din localitate.Primarul din Lipniţa, Florin Nicolae Dinu, a anunţat pe pagina sa oficială de Facebook că a fost semnat contractul de finanţare pentru acest proiect şi urmează ca lucrările să înceapă în cel mai scurt timp.„Dragi locuitori, vineri am semnat contractul de finanțare pentruModernizarea drumurilor comunale în comuna Lipnița, județul Constanța.Finanțarea am obținut-o prin AFIR. Valoarea proiectului este de 1.000.000 de euro. Vor fi asfaltate DC 45 – Canlia, Str.Principală, Carvăn şi Str. Silozului, Lipnița.Cel mai important este că am obținut finanțarea, iar acum urmează procedura de licitație pentru proiectare și execuție.Menționez că procedurile au început din luna martie 2024, înaintea campaniei electorale, dar unii au preferat să asculte minciunile altora”, a transmis Florin Nicolae Dinu.