Elena Lasconi, după rezultatele parţiale de la parlamentare: „Noi, uniţi, putem face minuni!”

Candidatul din partea USR la alegerile prezidenţiale, Elena Lasconi are mare încredere că România va lua drumul european şi că nu va trece în cealaltă extremă. Declaraţiile sale au venit imediat după rezultatele parţiale de la alegerile parlamentare.„Dumnezeu să binecuvânteze România în Uniunea Europeană şi în NATO. Din câte am văzut la acest exit poll, cred că cel mai înţelept este că deja avem o experienţă prin care am trecut. Cel mai înţelept ar fi să aşteptăm numărătoarea de luni”, a spus Elena Lasconi.Ea a făcut apel la delegaţii din secţiile de votare să rămână vigilenţi şi să nu plece din secţiile de votare până la finalul numărătorii.Lasconi spune că a întâlnit oameni foarte speriaţi cu privire la ce se întâmplă în ţară şi a făcut apel la unitate.„Noi, uniţi, putem face minuni! Noi, dacă suntem uniţi, roboţii ruşi de pe TikTok nu au cum să ne distrugă democraţia, asta este cert! Nu au cum să facă lucrul acesta! Noi nu am uitat tancurile lor atunci când ne-au ocupat ţara şi nu am uitat câtă suferinţă au adus. Înţeleg ce se întâmplă în societate, înţeleg supărările, înţeleg frustrările şi tocmai de aceea mă aflu acum aici. Acesta este rezultatul pe care politicienii vechi l-au făcut vreme de 35 de ani. Ei şi-au creat sistemul lor care acum a înfuriat poporul român. Cred că trebuie să facem pe bune o schimbare şi să recreăm elita politică şi, de asemenea, foarte important, să dăm mai mult credit elitei intelectuale şi culturale din ţara asta”, a adăugat Elena Lasconi.