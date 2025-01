Florin Mitroi: “Vom desființa niște servicii inutile de la Delfinariu”

La finalul ședinței de Consiliu Județean, Florin Mitroi, președintele CJ Constanța a lămurit câteva aspecte legate de ultimele decizii luate, dar și despre bugetul pe anul 2025.







"Ne-a venit târziu și am făcut un buget estimativ. Criteriile am zis să fie apa, gaze, canal și restul să se împartă egal la numărul de populație. Dau exemplu, la Valu lui Traian ar fi venit 20 și ceva de mii. Am luat de la ăștia mari și am dat la toți în mod echilibrat. Responsabilii din CJ au explicat că au fost luate în considerare toate aspectele importante, prioritate fiind localitățile cu cofinanțări și datorii la Drumuri Județene. Așteptăm legea bugetului și atunci o să fie o altă repartizare. În legea bugetului e posibil să avem alte cifre și atunci o să facem o altă repartizare", a spus președintele CJC Constanța.







În ceea ce privește securitatea patrimoniului județean aflat în muzeele din subordine, președintele CJC a declarat că a suplimentat paza.







„Pentru paza la muzee, am convocat să vedem cum stăm și discutasem să dubleze paza. La toate subordonatele CJ am vorbit. Este responsabilitatea lor directă dacă eu am procedat ca niciodată că nu cred ca ați văzut un președinte să meargă pe drumuri, în subordonate, la spital, dar să se intereseze atunci când inițiază un proiec, trebuie să știe cum arată clădirea și atunci ca președinte răspunde. Fiecare răspunde pe segmentul lui, dar eu sunt cel care decontează", a spus Florin Mitroi.







"La ADD, am promis cetățenilor, mie, că am venit să îmi termin mandatul numai dacă duc în fiecare an proiectele pe care mi le propun. Domnul Budeș este un om capabil, cel mai capabil. Am nevoie de dumneavoastră să dați tot ceea ce este în neregulă la toate subordonatele. Presa, societatea civilă dacă au un om mai bun decât domnul Budeș, îl voi pune", a precizat Florin Mitroi.