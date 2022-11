Fostul primar din Nicolae Bălcescu, Dumitru Timofte, se consideră nevinovat. „Dumnezeu e sus şi vede!”

După condamnarea primită de fostul primar al comunei Nicolae Bălcescu, Dumitru Timofte, prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa, a semnat pe data de 20 octombrie a acestui an ordinul de constatare al încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de primar al acestuia. Astfel, de soarta comunei se va ocupa în continuare viceprimarul din Nicolae Bălcescu, Constantin Lucian.Dumitru Timofte se consideră nevinovat şi a ţinut să lămurească ceea ce s-a întâmplat printr-un mesaj postat pe pagina sa personală de Facebook.„După cum știți, am pierdut mandatul de primar al comunei Nicolae Bălcescu în urma unei condamnări penale cu suspendare, pe care o consider total nedreaptă. Pe scurt și pe înțelesul tuturor: am fost condamnat pentru că am refăcut islazul comunal. Am luat terenurile lucrate abuziv și ilegal de diferiți indivizi pe care îi știți prea bine și le-am redat comunei noastre. Islazul comunei este al tuturor, este un drept al localității noastre și așa am considerat că e bine să fac. Judecătorii au notat că nu există niciun prejudiciu, că nu s-a furat nimic, dar mi s-a imputat că procedura de reîntregire a islazului satului nu a fost respectată până la capăt. Așa că cine mă acuză că am furat minte cu nerușinare! Nu vreau să vorbesc despre justiție, despre cum s-a făcut dreptatea, dar Dumnezeu e sus și știu că în fața lui și a voastră eu nu am greșit cu nimic. Vă asigur însă că eu voi rămâne alături de comuna noastră și de dumneavoastră. Echipa puternică de consilieri locali pe care am construit-o va duce mai departe fiecare proiect pe care îl las în urmă. Mă voi asigura că fiecare stradă din Nicolae Bălcescu și Dorobanțu va fi asfaltată, că vom aduce gazele în fiecare casă, că vom moderniza toate școlile și grădinițele, că vom avea o comună cu care să ne mândrim. Dar mai ales, mă voi asigura că localitatea noastră nu va încăpea din nou pe mâna unor neaveniți. Acesta este adevărul și jur în fața lui Dumnezeu că în toți cei cinci ani de mandat am fost doar în slujba cetățenilor. Așa să ne-ajute tuturor!”, a declarat primarul Dumitru Timofte.Reamintim că la data de 13 octombrie a acestui an magistraţii l-au condamnat definitiv pe Dumitru Timofte la un an și opt luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pentru fals intelectual și instigare la fals intelectual. Anterior, primarul fusese condamnat la doi ani și patru luni de închisoare cu suspendare.Concret, procurorii spun că primarul a semnat şi a atestat, în mod nereal, împrejurarea faptului că, în cadrul şedinţei de consiliu local din data de 18.10.2017, s-a aprobat un schimb de terenuri agricole între Consiliul Local/Primăria Comunei Nicolae Bălcescu şi o societate comercială, adresă ce a fost depusă ulterior şi într-un dosar penal aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.