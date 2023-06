Guvernul Ciolacu a fost învestit. Noul premier promite tăierea pensiilor speciale

La începutul acestei săptămâni preşedintele României, Klaus Iohannis, l-a învestit în funcţia de premier pe preşedintele PSD, Marcel Ciolacu. Camera Deputaţilor şi Senatul s-au reunit, joi, pentru votul de învestire a Guvernului propus de premierul desemnat Marcel Ciolacu.Şedinţa a fost condusă de preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, care a anunţat că şi-au înregistrat prezenţa 418 parlamentari din cei 465.Aşa cum era normal, premierul Marcel Ciolacu a avut un discurs lung şi pe alocuri emoţionant în Parlament.„Întreaga lume este zdruncinată de probleme. Vremurile idilice în Europa și în lume au trecut. Astăzi, vorbim despre o luptă crâncenă pentru supraviețuire a valorilor care au stat la baza societății în care trăim. Economiile suferă, extremismul pune democrațiile sub presiune, iar regimurile autoritare își invadează vecinii. În plus, creșterea prețurilor la energie și la alimente are un impact devastator asupra oamenilor. Vin astăzi în fața dumneavoastră să îmi asum un program de guvernare și o echipă de miniștri cu care să depășim toate aceste greutăți! Nu sunt perfect! Sunt om! Dar nu mi-e frică de greutăți. Iar, ca viitor prim-ministru, voi face tot ce depinde de mine pentru ca niciunui român să nu-i mai fie frică. Frică de ziua de mâine! Frică de prețuri! Frică pentru sănătatea și educația celor dragi! Trebuie să reducem risipa! Și cred că acest nou Guvern trebuie să își asume cu mult curaj legea interzicerii cumulului pensiei cu salariul la stat. Este nedrept pentru restul cetățenilor ca aparatul de stat să fie înțesat cu speciali. La fel cum trebuie, împreună, să facem dreptate odată pentru totdeauna în ceea ce privește pensiile speciale! Este poate cea mai grea reformă, care a rupt cel mai mult societatea. Dacă vrem să redăm încrederea în stat, atunci trebuie să înțelegem că nu mai putem avea două categorii de cetățeni: unii normali și unii speciali. Toți suntem români”, a spus printre altele Marcel Ciolacu.În tot acest timp în care Marcel Ciolacu a susţinut discursul său în Parlament, reprezentanţii USR Constanţa, au protestat în faţa Prefecturii Constanţa şi i-au cerut lui Marcel Ciolacu să taie pensiile speciale. De asemenea, USR Constanţa nu este de acord cu numirea lui Ciolacu în funcţia de premier al României.„Protestăm împotriva cinismului cu care guvernanții tratează problema pensiilor speciale. Lucrul acesta nu se întâmplă de ieri, de azi. Ne dorim un sistem de pensii echitabil pentru toată lumea. Ne dorim ca acest concept al contribuității să se reflecte în calcularea pensiilor speciale. Guvernanții noștri preferă să își țină specialii lângă și să le facă acest cadou pentru alegerile următoare. Banii din PNRR sunt puși sub semnul întrebării. Acesta este un mod cinic de a aborda această problemă. Aceste pensii speciale ar trebui tăiate. Cererea de plată 2 care trebuia să fie finalizată la începutul lui mai este blocată în Comisia Europeană. Nu ni se pare normal ca guvernanții să nu reacționeze într-un mod ferm pentru eliminarea pensiilor speciale. Am fost un partid care s-a poziționat ferm împotriva PSD. Este imposibil ca noi să votăm un guvern condus de Marcel Ciolacu. Klaus Iohannis numește al patrulea premier PSD. Este scandalos. Klaus Iohannis scade încrederea cetățenilor în clasa politica”, a spus vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Petre Enciu.„Suntem azi (n.r. joi), aici, pentru a protesta împotriva pensiilor speciale, considerăm că sunt un privilegiu imoral și discriminatoriu de care se bucură unele categorii profesionale. De asemenea, USR își dorește o reformă a întregului sistem de pensii care să se bazeze pe principiul contributivității și care să asigure un trai decent. Azi, USR nu a votat un guvern struțo-cămilă condus de un prim-ministru care a trăit din fotosinteză până la 38 de ani! Românii au votat pentru schimbare și progres, nu pentru rotația cadrelor și împărțirea sinecurilor”, a declarat Semiran Abdurefi, preşedintele USR Mangalia.Guvernul Ciolacu a trecut. Iată lista miniştrilorImediat după aceste discursuri, parlamentarii au votat, iar Guvernul Ciolacu a trecut cu 290 de voturi pentru. Au existat 95 de parlamentari care au votat „împotrivă”.Aşadar miniştrii care fac parte din Guvernul Ciolacu sunt: Marcel Ciolacu (premier), Mircea Abrudean (Secretar General al Guvernului), Marian Neacşu (vicepremier PSD), Cătălin Predoiu (vicepremier PNL), Sorin Grindeanu (Ministrul Transporturilor PSD), Adrian Câciu (Ministrul Fondurilor Europene PSD), Florin Barbu (Ministrul Agriculturii PSD), Radu Oprea (Ministrul Economiei şi Turismului PSD), Angel Tîlvăr (Ministrul Apărării PSD), Gabriela Firea (Ministrul Familiei şi Tineretului PSD), Bogdan Ivan (Ministrul Digitalizării PSD), Marius Budăi (Ministrul Muncii PSD), Alexandru Rafila (Ministrul Sănătăţii PSD), Cătălin Predoiu (Ministrul Afacerilor Interne PNL), Marcel Boloş (Ministrul Finanţelor PNL), Alina Gorghiu (Ministrul Justiţiei PNL), Luminiţa Odobescu (Ministrul de Externe PNL), Adrian Veştea (Ministrul Dezvoltării PNL), Mircea Fechet (Ministrul Mediului PNL), Ligia Deca (Ministrul Educaţiei PNL), Raluca Turcan (Ministrul Culturii PNL), Sebastian Burduja (Ministrul Energiei PNL).