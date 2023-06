Kelemen Hunor către Ciolacu: "Sunteți un magician politic extrem de talentat"

„Aveți grijă de PNL. Sunteți un magician politic extrem de talentat. Aveți grijă să nu se trezească. Este adevărat că nu a trecut încă pericolul de a te culca sănătos și de a te trezi mort. Domnule premier desemnat, bănuiți și dvs. știu și eu, că dacă o să se trezească, o să vă lase singuri. Eu mai am încredere dle premier, pentru că știu că n-ați vrut să vindeți Ardealul. Tot de la dvs. am înțeles explicația pentru acea acuzație de acum trei ani: când v-am întrebat de ce ar trebuit să renunțăm la ministere mi-ați dat un argument: că așa e în politică. Am rămas perplex. Nu putem vota acest guvern. Nu suntem ipocriți. Am colaborat ani de zile cu unii din Guvern. Parlamentarii UDMR vor spune prezent, dar nu votează”, a spus Kelemen.