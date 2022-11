Klaus Iohannis, despre aderarea la Schengen: „România îndeplinește toate cerințele și lucrurile funcționează așa cum trebuie”

„Am avut discuții pe gestionarea corectă a actualelor provocări. Criza energetică: am subliniat importanța colaborării pentru reducerea prețurilor.



Am vorbit despre situația foarte dificilă în care se află Republica Moldova și am prezentat măsurile de sprijin multifațetate ale României.



Am discutat și pe tema situației actuale din Ucraina”, a spus Klaus Iohannis.



„Noi am început din prima zi să ajutăm Ucraina. Ucrainenii care au plecat din țara lor pentru că se simțeau în pericol au fost bine primiți în România. Lucrăm înseaproape cu aliații noștri care au aceleași intenții. Toată UE este alături de Ucraina și toată lumea ajută cât poate”, a mai spus președintele României.

Preşedintele Klaus Iohannis şi-a început, miercuri, vizita oficială în Letonia, fiind primit la Castelul Riga de omologul leton, Egils Levits. Şeful statului a fost întâmpinat cu onoruri militare la Castelul Riga, potrivit Realitatea