Liberala Nicoleta Pauliuc: „România are nevoie de o strategie națională privind Marea Neagră”

Preşedintele Comisiei de apărare din Senat, Nicoleta Pauliuc, consideră că România are nevoie de o strategie naţională privind Marea Neagră, după ce Congresul SUA a adoptat, săptămâna trecută, un document cu aceeaşi temă.„Strategia Statelor Unite ale Americii pentru Marea Neagră (aprobată pe 24 decembrie 2022 de Congresul SUA) reprezintă o evoluţie firească, în urma adoptării noului Concept Strategic al NATO (la Summitul de la Madrid din vara lui 2022), prin care Marea Neagră a fost declarată zonă de interes strategic. Evident, un impuls important a venit şi din partea corpului diplomatic românesc, care a militat pentru o astfel de soluţie, menită să întărească Flancul Estic al NATO. Analizând dintr-o altă perspectivă, decizia Congresului SUA privind strategia pentru Marea Neagră ne arată că Parteneriatul strategic dintre ţările noastre funcţionează la capacitate maximă. România nu mai este o ţară periferică pe orbita NATO", a afirmat liberala Nicoleta Pauliuc, potrivit unui comunicat al Senatului transmis redacţiei.Ea a evidenţiat că România îşi asumă plenar statutul de pilon al Organizaţiei Atlanticului de Nord şi se bucură că aliaţii americani sprijină acest punct strategic "fierbinte" pe harta geopolitică a lumii.„Decizia Congresului american trebuie pusă într-o imagine de ansamblu, în care România va deveni un hub energetic regional într-un cvadruplu context: a) începerea şi accelerarea exploatărilor de gaze din Platforma Continentală a Mării Negre; b) investiţiile SUA în tehnologie nucleară în România; c) memorandumul din octombrie 2022 semnat cu reprezentanţii companiei azere SOCAR, pentru o investiţie comună într-o facilitate de gaz natural lichefiat la Marea Neagră; d) acordul din 17 decembrie 2022 semnat la Bucureşti de liderii României, Azerbaidjanului, Georgiei şi Ungariei, privind construirea unui cablu electric submarin pe sub Marea Neagră pentru a transporta energia verde azeră în Europa", a menţionat Nicoleta Pauliuc.În plus, preşedintele Comisiei de apărare din Senat consideră că toate aceste evoluţii favorabile pe zonă economică sunt dublate de creşterea prezenţei militare NATO în România.„Nu trebuie însă să ne culcăm pe o ureche. Este vital ca 2023 să fie un an în care România acţionează inteligent pentru a beneficia la maximum de această oportunitate uriaşă", atrage atenţia Pauliuc.Senatoarea a subliniat că România trebuie să aibă în vedere o strategie naţională privind Marea Neagră, analiza rezoluţiei din 2011 a Parlamentului European privind o Strategie a UE pentru Marea Neagră, urmată de o finanţare corespunzătoare şi actualizarea de către ţările riverane Mării Negre (România, Bulgaria, Georgia, Turcia şi Ucraina) a Planului Strategic de acţiune (care datează din 1996)."Aceste direcţii de acţiune reprezintă un plan care, dacă ne ţinem cu seriozitate de el, ar putea aduce prosperitate pentru români, independenţă energetică şi să garanteze securitatea naţională", a adăugat Pauliuc.