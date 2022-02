VIDEO: Senatul a ales noul Birou permanent

Membrii Biroului permanent au fost aleşi, în afară de preşedintele Senatului (care se alege la începutul legislaturii sau când se schimbă majoritatea parlamentară), prin vot secret electronic.



Potrivit Senatul a stabilit, marţi, componenţa Biroului permanent pentru prima sesiune ordinară a acestui an.Membrii Biroului permanent au fost aleşi, în afară de preşedintele Senatului (care se alege la începutul legislaturii sau când se schimbă majoritatea parlamentară), prin vot secret electronic.Potrivit Agerpres senatorii s-au exprimat în favoarea componenţei Biroului permanent anunţată de liderii de grup de la tribuna Senatului cu 99 de voturi "pentru".







Grupul parlamentar al PSD are două funcţii de vicepreşedinte al Senatului - Robert Cazanciuc şi Paul Stănescu, un secretar - Ion Mocioalcă şi doi chestori - Cristina-Mariana Stocheci şi Marius Dunca.



PNL are doi vicepreşedinţi - Alina Gorghiu şi Virgil Guran, un secretar - Eugen Pârvulescu.



Grupului USR PLUS îi revine o funcţie de secretar al Senatului - Narcis Mircescu şi una de chestor - Sergiu Vlad.



Din partea UDMR, Laszlo Attila ocupă una dintre cele patru funcţii de chestor al Senatului.



AUR este reprezentată în Biroul permanent prin secretarul Sorin Lavric.