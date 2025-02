Liberalul Silviu Coşa consideră că există o nemulţumire cronicizată în societate

Senatorul PNL din Constanţa, Silviu Iulian Coşa, a făcut o scurtă radiografie vizavi de ceea ce se întâmplă în această perioadă pe scena politică din România, în cadrul emisiunii „Pe subiect”, de la Antena 3 Constanţa, parte a Trustului de presă „Cuget Liber”.Silviu Coşa a vorbit despre ce se întâmplă în această perioadă în Partidul Naţional Liberal şi despre drumul politic al ţării noastre.„PNL guvernează singur sau în diferite alianţe de mai bine de cinci ani de zile. În aceşti cinci ani am avut crize de multe ori suprapuse. Am considerat şi această perioadă ca fiind o criză politică cu efecte asupra a ceea ce oamenii, uneori, iau în derâdere, şi anume stabilitatea. Vom trece şi peste această criză. România nu este o ţară fragilă, este o ţară rezilientă. Atât cetăţenii, cât şi cei care administrează, fie la nivelul comunităţilor locale, fie la nivel central, au dat dovadă de foarte multă luciditate şi raţiune atunci când a fost nevoie să ia decizii care să ne menţină pe drumul care duce înainte. În momentul de faţă, PIB-ul pe cap de locuitor a continuat să crească, ceea ce înseamnă că orice oprelişti sau crize nu reuşesc să ne abată de la parcursul nostru pro-occidental. Ne-au scăzut nişte indicatori financiari de ţară, dar eu zic că suntem pe drumul cel bun. Scopul principal al oricărui om lucid este acela de a merge înainte cu tot ceea ce înseamnă reformarea statului”, a declarat Silviu Coşa.De asemenea, Silviu Coşa are încredere că în societatea românească există suficienți oameni care să menţină drumul ţării pe un traseu pro occidental.„Imediat după alegerile parlamentare a fost constituită o coaliţie. Această coaliţie a fost una destinată acestui parcurs pro occidental. Asta înseamnă cât mai multe formaţiuni politice care să susţină singurul candidat care ne putea duce spre occident, şi anume Elena Lasconi, care a fost singura rămasă în cursă pe partea Euro Atlantică. Din păcate, după anularea alegerilor, unii au încetinit motorul şi nu şi-au mai asumat anumite lucruri. În perioada aceasta există şi mult noroi aruncat, mai ales că urmează alegeri prezidenţiale. Avem încredere că în România există suficienţi oameni raţionali care să muncească şi să fie recompensaţi pentru munca lor”, a mai spus Silviu Coşa.Nu în ultimul rând. senatorul a vorbit şi despre demisia fostului preşedinte Klaus Iohannis, gest pe care îl consideră un bine pentru viitorul României.„În cazul în care solicitarea de suspendare a preşedintelui Klaus Iohannis ar fi ajuns pe masa Parlamentului, ea nu ar fi trecut. Lucrurile sunt clare. Există o nemulţumire cronicizată în societate, care a fost ataşată către Klaus Iohannis. Exista riscul ca orice discuţie despre funcţia prezidenţială, în loc să se refere la viitor, se referea la trecut. Demisia lui Klaus Iohannis a fost un gest de responsabilitate pe care l-am salutat cu toţii şi consider că cei care îl susţin în momentul de faţă pe Crin Antonescu au avut de câştigat, pentru că orice discuţie nu mai poate fi ataşată de Iohannis. Din acest punct de vedere, gestul lui Iohannis a fost menit să susţină şansele candidatului coaliţiei pro occidentale”, a concluzionat Silviu Coşa.