Președintele interimar al Senatului crede că moțiunea de cenzură nu are nicio șansă să treacă în Parlament

Președintele interimar al Senatului, Mircea Abrudean, consideră că moțiunea de cenzură anunțată de liderul AUR, George Simion, este un demers legitim al Opoziției parlamentare, dar care nu are nicio șansă să treacă în Parlament.„România are nevoie de stabilitate, de calm și de normalitate, pentru că sunt niște semnale pe care trebuie să le dăm în extern și cred că un demers de acest gen nu face decât să încurce și mai tare această perioadă complicată pentru România. E un demers legitim care, din punctul meu de vedere, nu are nicio șansă să treacă în Parlament”, a afirmat Abrudean.El și-a exprimat îndoiala că ar exista parlamentari PNL și PSD care să voteze moțiunea.„Nu cred că vreun coleg de-al meu (n.r. liberal) va vota moțiunea. La PSD, cu atât mai mult, pentru că vorbim de prim-ministru, președintele PSD. Deci, nu cred că există vreo șansă pentru acest demers. Lăsând la o parte posibilele nemulțumiri, discuții, formale-informale, până la urmă, colegii mei sunt conștienți că este o perioadă complicată pentru România și nu se pune problema să susțină acest demers”, a adăugat Abrudean.