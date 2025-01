Intențiile senatorului Remus Negoi, în noul mandat. „Voi continua proiectele pe care le-am început”

Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, şi-a luat în primire noul mandat de senator în Paramentul României, cu gândul de a rămâne la fel de activ pe cât a fost şi în mandatul precedent, mandat în care a venit cu mai multe iniţiative legislative pentru cetăţenii din România, dar în special pentru constănțeni.

Remus Negoi face, în prezent, parte din mai multe comisii parlamentare, ceea ce îi oferă maximă credibilitate în faţa colegilor săi, dar şi în faţa celor care l-au votat pentru un nou mandat.

Pe lângă activitatea pe care o desfăşoară în Parlamentul României, senatorul este prezent foarte des pe străzile din Constanţa, acolo unde stă de vorbă cu cetăţenii, dar ţine şi audienţe la biroul său de parlamentar, loc în care cetăţenii judeţului de la malul mării pot merge să îşi expună problemele.

„Am început noul mandat de senator, iar scopul meu este să-mi duc la îndeplinire angajamentele luate în fața alegătorilor. Sunt membru în patru comisii parlamentare: Comisia de Buget Finante, Comisia de Comunicaţii-Tehnologia Informaţiei şi Inteligenţă Artificială, Comisia de Cultură şi Media și Comisia pentru relația cu UNESCO și particip săptămânal la lucrările și dezbaterile din aceste comisii.

Alături de colegii mei din USR, voi face tot posibilul pentru a pune în aplicare soluţiile pe care le avem pentru situaţia în care se află România: reducerea cheltuielilor publice, eliminarea pensiilor speciale, reducerea taxelor pe muncă, desfiinţarea instituţiilor de stat inutile.

Personal, voi continua proiectele pe care le-am început şi voi depune şi alte iniţiative legislative. Consider că dialogul direct cu cetățenii este esențial și de aceea, pe plan local, voi continua să țin audiențe la cabinetul parlamentar și mă voi implica în rezolvarea problemelor cu care se confruntă constănțenii”, a declarat Remus Negoi.

Senatorul a ţinut să puncteze câteva plusuri pe care le-a avut în mandatul precedent, în special în ultimul an, 2024, atunci când activitatea a fost destul de intensă.

„Am organizat la Constanţa mai multe dezbateri pe diferite teme. Printre acestea se numără cea privind Codul Patrimoniului şi cea referitoare la situaţia de pe plaja Corbu, împreună cu reprezentanţii Apelor Române. Am organizat o dezbatere pe legea deschiderii curților școlilor pentru copii în afara programului școlar, pentru a încuraja tinerii să se implice în activități sportive și recreative în timpul liber şi am luat parte şi la dezbaterea privind propunerea legislativă de reducere a poluării tancurilor petroliere, în cadrul căreia am purtat discuţii cu experţii pe această temă. Am participat la o dezbatere organizată la hotel Continental pe probleme de mediu şi am organizat o şedință pe tema iniţiativei privind reciclarea DCD. Alte dezbateri la care am fost prezent au avut ca temă: Femei în politică, Legea asociaţiilor de proprietari şi cea privind plata indemnizaţiilor către urmaşii deportaţilor şi celor persecutaţi de regimul comunist. Vocea tinerilor este importantă pentru mine şi de aceea am desfășurat, în cadrul cabinetului parlamentar, stagii de practică pentru studenți, cu scopul de a se familiariza cu activitatea unui senator atât în Parlament, cât și pe plan local”, a mai spus Remus Negoi.