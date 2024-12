Remus Negoi, raport despre activitatea din primul mandat ca senator. Planuri mari pentru 2025

El îşi desfăşoară o bună bucată din timp activitatea la biroul său de parlamentar de pe Bulevardul Mamaia, nr.13. Acolo ţine şi audienţele cu cetăţenii care vor să se întâlnească cu senatorul şi să îi explice problemele lor.





„Pe lângă munca din Senat desfăşor activităţi şi la biroul parlamentar din Constanţa sau merg în diferite locaţii din judeţ. Consider că dialogul direct cu cetățenii este esenţial şi de aceea păstrez permanent legătura cu locuitorii din judeţul Constanţa. Problemele constănţenilor reprezintă o prioritate pentru mine şi încerc permanent să le soluţionez sau să atrag atenția asupra acestora prin intervenții în Parlament sau prin sesizări adresate autorităţilor competente. Încă de la începutul mandatului de senator am alocat timp pentru vizite în teritoriu, acolo unde sunt probleme de rezolvat. Anul acesta am luat la pas atât cartierele Constanţei cât şi judeţul pentru a discuta cu oamenii despre diferite situații cu care se confruntă şi despre soluţiile pe care le aşteaptă de la noi. Printre acţiunile întreprinse în teritoriu se numără dezbateri pe diferite teme, întâlniri cu alegătorii, audienţe la cabinetul parlamentar sau vizite în teritoriu”, a mai explicat parlamentarul constănțean.





Remus Negoi a mai câştigat un mandat de senator şi astfel va încerca să continue ceea ce a început în 2020. Ne referim aici la proiectele care au fost iniţiate şi încă nu au fost finalizate.





„Pentru anul 2025 ne propunem soluții clare precum reducerea cheltuielilor publice, eliminarea pensiilor speciale, reducerea taxelor pe muncă, desfiinţarea instituţiilor de stat inutile. Personal voi continua proiectele pe care le-am început şi voi depune şi alte iniţiative legislative. Pe plan local, voi păstra dialogul cu cetăţenii prin audienţe, la cabinetul parlamentar, dar şi pe teren, cu ocazia vizitelor pe care le fac în judeţ”, a concluzionat Remus Negoi.





„Am încheiat primul mandat de senator şi în aceşti 4 ani am făcut tot posibilul pentru a-mi duce la îndeplinire angajamentele luate în faţa alegătorilor. Conform datelor oficiale ale Senatului, am fost cel mai activ senator de Constanţa din ultimii 20 de ani.Am fost iniţiator sau co-semnatar la 239 de inițiative legislative, dintre care 46 au devenit legi. Am susţinut peste 30 de declaraţii politice în plenul Senatului şi am adresat 56 de întrebări sau interpelări. De asemenea, am avut 185 de intervenţii cu privire la legile aflate în dezbatere. Am luat parte la şedinţele de plen şi la lucrările comisiilor parlamentare din care fac parte şi am participat la întâlniri şi conferinţe naţionale şi internaţionale”, a declarat parlamentarul Remus Negoi.