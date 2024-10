Remus Negoi: "Am ascultat problemele cetățenilor din mediul rural constănțean și le-am oferit soluții"

„În ultima perioadă mi-am continuat activitatea în Senat unde am avut intervenţii în plen pe mai multe subiecte. După ce unul dintre senatorii AUR a avut un discurs total deplasat cu privire la proiectul de hotărâre privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii Europene am cerut ca, cel puţin procedural, să fie oprite astfel de mesaje care nu fac decât să inducă o idee total falsă cu privire la ceea ce se întâmplă cu adevărat în Parlament”, a declarat Remus Negoi.





Remus Negoi a atins şi un subiect sensibil, şi anume problema persoanelor care sunt internate la ATI, la UPU şi a celor care se află în sălile de operaţie.





„De asemenea, am susţinut în Senat proiectul USR care prevede montarea unor butoane de panică în saloane şi a unor camere de supraveghere în secţiile ATI şi UPU şi în sălile de operaţie. Acest lucru ar creşte siguranţa şi transparenţa în sistemul medical românesc, în care scandalurile legate de malpraxis şi neglijenţă sau lipsă de personal sunt alarmante. Proiectul a fost, însă, respins cu voturile senatorilor PSD şi PNL”, a mai spus senatorul.





De asemenea, politicianul constănțean a mai spus că s-a implicat şi în problema senatorului Eugen Pîrvulescu, care este cercetat într-un dosar de trafic de influenţă, dar şi într-un proiect care este demarat prin Erasmus şi care are legătură cu tinerii care militează pentru accesibilitatea apei pentru absolut toţi cetăţenii.





„Tot în plenul Senatului am încuviinţat prin vot secret, cu bile, cererea de efectuare a percheziţiei informatice în cazul senatorului Eugen Pîrvulescu, cercetat într-un dosar de trafic de influenţă. Am avut o scurtă discuție cu elevii de la Colegiul Național Școala Centrală, participanți la un proiect Erasmus cu tema «Apa, aurul viitorului». Le-am transmis că, în calitate de tineri, au o putere extraordinară: puterea de a schimba lumea.





Astăzi, mai mult ca oricând, este esențial să înțelegem importanța legiferării conștiente, adoptarea de legi și politici care protejează mediul și resursele naturale fiind fundamentul unei societăți durabile. Este responsabilitatea noastră comună să susținem măsuri legislative care să asigure un viitor sustenabil, în care apa, acest aur al viitorului, să fie accesibilă tuturor. I-am încurajat să fie activi, să-și facă vocea auzită cu tărie și să lucreze pentru a transforma societatea într-una mai responsabilă și mai conștientă de importanța protejării resurselor naturale”, a explicat acesta.





Nu în ultimul rând, Remus Negoi a efectuat vizite în judeţul Constanţa pentru a lua la cunoştinţă cu ce probleme se confruntă cetăţenii de la malul mării.





„Am continuat vizitele în teritoriu, alături de colegii mei de la USR Constanţa. Am luat din nou la pas județul Constanța, dar am fost şi prin cartierele Constanței să vorbim cu oamenii. De la Cernavodă la Ostrov, de la Adamclisi la Rasova, Aliman, Lipnița, Băneasa, Oltina, Ion Corvin sau Deleni am ascultat ce probleme au cetăţenii şi le-am oferit soluţii”, a concluzionat senatorul.