Senatorul Remus Negoi, conectat permanent la problemele constănțenilor

Senatorul Remus Negoi de la USR Constanţa a „intrat în pâine” în noua sesiune parlamentară care a început de puţin timp. Prilej pentru a ne oferi o succintă prezentare a activității sale.„A început sesiunea parlamentară şi, pe lângă acţiunile desfăşurate în teritoriu, mi-am reluat activitatea în Senat şi în comisiile parlamentare.În cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului, l-am întrebat pe secretarul general al Autorităţii Vamale Române despre situaţia din Portul Constanţa, unde Autoritatea Vamală nu deţine niciun scanner, iar cel pe care îl are Portul Constanţa nu este folosit decât ocazional. Pentru că este nevoie de un astfel de echipament, am votat în Senat proiectul de lege pentru consolidarea capacităţii instituţionale a Autorităţii Vamale Române, care prevede, printre altele, şi achiziţionarea de scannere în Portul Constanţa. USR a prins în PNRR achiziţia de scannere şi astfel va fi posibilă verificarea containerelor care tranzitează Portul Constnaţa şi a mărfurilor importate în România”, a declarat Remus Negoi pentru Cuget Liber.Remus Negoi a atins şi problema minorităţilor naţionale din România.„Am moderat dezbaterile din conferința Respectarea drepturilor minorităţilor naţionale din România. Evenimentul a adus împreună reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale și experţi din domeniul drepturilor omului, pentru a discuta provocările și soluţiile privind respectarea drepturilor minorităţilor naţionale. Totodată, am discutat şi despre abandonul școlar și lipsa cabinetelor medicale în mediul rural, care sunt probleme pentru care există soluții, însă este necesară implicarea autorităților. De asemenea, am discutat despre egalitatea de șanse între femei și bărbați şi despre faptul că suntem campioni la numărul de mame minore, iar salarizarea inegală între femei și bărbați este o practică foarte comună în rândul companiilor. Personal, am susținut în Parlament inițiativele legislative care fac referire la îmbunătățirea percepției privind egalitatea de gen și voi continua să fac în continuare toate demersurile necesare în acest sens”, a mai spus senatorul.De asemenea, senatorul s-a interesat şi de problemele pe plan local cu care se confruntă cetăţenii din Constanţa.„Pe plan local sunt interesat de problemele cu care se confruntă cetăţenii și pe care le-am adus în atenţia celor abilităţi să le rezolve. Una dintre aceste probleme se referă la telegondola din Mamaia, pe care primarul Vergil Chițac vrea să o desființeze sub pretextul că stâlpii de susținere sunt inestetici. Am fost din nou la Castelul Regal din Mamaia, un monument istoric extrem de important lăsat în paragină de atâţia ani. Una dintre inițiativele legislative din mandatul meu de senator este cea referitoare la Lista indicativă a monumentelor istorice care urmează să fie clasate. Avem în România, şi cu precădere în Dobrogea, monumente istorice, multe dintre ele într-o stare avansată de degradare, cu o situație juridică incertă, iar o șansă pentru acestea o reprezintă introducerea lor pe Lista Monumentelor Istorice”, a concluzionat Remus Negoi.