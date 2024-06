Senatorul Remus Negoi participă la conferinţa ce vizează combaterea discursului instigator la ură

Chiar dacă unii dintre parlamentari se gândesc deja la vacanță după alegerile locale şi cele europarlamentare unde au fost implicați alături de colegii din partid, senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, îşi continuă intens activitatea. Acesta a participat la mai multe conferinţe importante şi a avut mai multe intervenţii în Plenul Senatului.„Activitatea pe care am desfășurat-o în ultima perioadă a fost atât în Senat cât şi în cadrul unor evenimente şi conferinţe la care am luat parte ca preşedinte al Comisiei pentru Drepturile Omului sau ca vicepreşedinte al Comisiei UNESCO. Într-o intervenţie în plenul Senatului am subliniat faptul că guvernul a lăsat pe ultimul moment finanţarea pentru sportivii care reprezintă România la Jocurile Olimpice şi a apelat cu întârziere la un instrument pe care l-a avut tot timpul la îndemână, susţinerea financiară a echipei olimpice prin intermediul Loteriei Române. Am explicat faptul că sportul în general este subfinanţat şi că iniţiativa legislativă pentru finanţarea lotului olimpic a venit foarte târziu, însă am votat pentru această iniţiativă, alături de colegii mei senatori USR”, a declarat Remus Negoi.Senatorul constănțean a militat întotdeauna pentru drepturile omului, astfel că a luat parte la mai multe întâlniri cu reprezentanţi ai celor de la UNICEF România.„Tot în plenul Senatului am vorbit despre faptul că Guvernul PSD-PNL nu s-a consultat cu mediul de afaceri când a implementat sistemule-factura, iar noi, de la USR, am atras atenţia încă din luna februarie că sistemul este total deficitar. După aproape 6 luni de la implementare, guvernul a venit cu un act normativ prin care vrea să rezolve problemele pe care le au agenţii economici cu sistemul e-factura, însă cu siguranţă modificările propuse nu vor putea rezolva în întregime greşelile pe care le-a făcut guvernul atunci când a implementat în grabă acest sistem.În calitate de preşedinte al Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat am organizat o masă rotundă pe tema serviciilor şi soluţiilor prietenoase pentru copiii cu dizabilităţi şi familiile lor. Evenimentul a fost organizat împreună cu reprezentanta UNICEF România. Am subliniat importanţa integrării în societate a copiilor cu dizabilităţi şi am adus în discuţie faptul că, deşi există suficiente prevederi legale în acest sens, acestea nu sunt implementate. Personal am depus un proiect de lege care obligă autorităţile locale să adapteze locurile de joacă pentru copiii cu dizabilităţi, dar şi un proiect prin care operatorii economici să fie obligaţi să asigure accesul persoanelor cu dizabilităţi pe plajă. Dacă aceste initiative rămân doar pe hârtie şi nu sunt puse în practică, adoptarea lor este o muncă în zadar”, a mai spus Remus Negoi.Senatorul se află în această perioadă în Croaţia, la Dubrovnik, acolo unde participă la o conferinţă internaţională care priveşte combaterea discursului instigator la ură.„Zilele acestea particip, în calitate de vicepreşedinte al Comisiei parlamentare UNESCO, la Conferința internațională - Digital Platform Governance: Building a Global Forum of Networks. A doua zi a Conferinței s-a axat pe tema Ziua Internațională de Combatere a Discursului Instigator la Ură. Vedem, din păcate din ce în ce mai mult, că apare în spațiul public discursul urii față de diverse categorii de oameni, iar acesta se propagă cu repeziciune în mediul online, pe rețelele de socializare, fiind motorul minciunilor și dezinformării de tip deep-fake. NOHATE este mesajul afișat peste tot pe durata Conferinței. Este un mesaj pe care noi toți ar trebui să îl conștientizăm și să îl promovăm în fiecare zi”, a încheiat Remus Negoi.