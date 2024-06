Primăria Cumpăna lucrează pentru remedierea problemei distribuţiei apei potabile în localitate

Administraţia locală din comuna Cumpăna a luat la cunoştinţă problemele care sunt în localitate cu privire la distribuirea apei potabile.Reprezentanţii primăriei au primit mai multe sesizări din partea cetăţenilor şi astfel au decis să ia măsuri în cel mai scurt timp. De asemenea, aceştia au transmis un mesaj către toţi locuitorii comunei Cumpăna.„Ca răspuns la sesizările dumneavoastră cu privire la problemele legate de distribuția apei potabile, dorim să vă informăm despre pașii întreprinși de Administrația Publică Locală Cumpăna pentru soluționarea acestora.În urma numeroaselor sesizări primite, am luat legătura în repetate rânduri cu reprezentanții firmei de distribuție a apei potabile RAJA S.A. atât în scris, cât și verbal. Ultima adresă oficială trimisă este cu nr. 12231 din data de 18.06.2024. În plus, am avut discuții verbale directe cu persoanele responsabile, în urma cărora am fost informați că echipele RAJA s-au deplasat pe teren și au ridicat presiunea în rețea la 5 atm. Cu toate acestea, s-au angajat să revină pe teren pentru a investiga în continuare cauzele problemelor persistente, urmând a se găsi soluții eficiente pentru rezolvarea acestora.Directorul tehnic al firmei de distribuție ne-a asigurat că își îndreaptă toată atenția către situația comunei Cumpăna, urmând să se prezinte un corp de control pe teren pentru a identifica o rezolvare.De asemenea, pentru cei care utilizează apa potabilă în irigarea grădinilor în mod excesiv, este important să înțelegem situația actuală și să utilizăm resursele de apă în mod responsabil, pentru a evita disfuncționalitățile în alimentarea cu apă potabilă a tuturor gospodăriilor.Vă asigurăm că depunem toate eforturile care țin de noi pentru remedierea acestei situații care creează disconfort!”, au transmis reprezentanții Primăriei Cumpăna.