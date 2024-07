Senatorul Remus Negoi, în slujba constănţenilor. „Nu îmi permit să îmi iau vacanţă”

Chiar dacă a trecut o perioadă destul de lungă de timp de la alegerile locale din judeţul şi implicit municipiul Constanţa, unii parlamentari de la malul mării nu şi-au luat vacanţă. Printre ei se numără şi senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, cel care în plină vară se află în slujba constănţenilor. Acesta a prezentat pentru Cuget Liber un scurt raport de activitate.„Deşi sesiunea parlamentară s-a încheiat, activitatea mea ca senator continuă şi în timpul verii. În calitate de vicepreşedinte al Comisiei parlamentare UNESCO, am luat parte la Conferințe Internaționale privind Guvernanța Platformelor Digitale, care s-a desfăşurat în Dubrovnik.De asemenea, am participat ca preşedinte al Comisiei de Cultură a Inițiativei Central Europene la lucrările Comitetului Parlamentar al Inițiativei Central Europene, un forum de cooperare regională în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est care reuneşte reprezentanți ai parlamentelor din 16 țări din centrul și estul Europei. Tema generalǎ a lucrărilor a fost rolul parlamentelor în controlul executivului și în procesul de integrare în Uniunea Europeană. Totodată, în cadrul dezbaterilor au fost abordate subiecte precum: controlul parlamentar al executivului, răspunderea pentru cheltuielile publice și utilizarea transparentă a banilor publici, precum şi rolul parlamentului în campaniile de informare și conștientizare pentru cetățeni privind procesul de integrare europeană”, a declarat pentru „Cuget Liber”, senatorul Remus Negoi.Printre altele, el a precizat că cetăţenii Constanţei nu îi sunt indiferenţi şi tocmai din acest motiv nu încetează să muncească în slujba acestora.Parlamentarul constănţean are în plan mai multe proiecte pe care speră să le poată implementa, chiar dacă unele sunt deocamdată la nivel de propunere.Totodată, Remus Negoi spune că nu a încetat să meargă pe teren şi să ţină legătura cu cetăţenii Constanţei, să le asculte problemele acestora şi apoi să încerce să găsească soluţii pentru fiecare dintre ele.„Îi reprezint în Parlamentul României pe constănţeni şi, de aceea, încerc să fiu la curent cu problemele din teritoriu, mă implic în rezolvarea lor şi, în calitate de senator, le aduc în atenţia celor abilitaţi să găsească soluţii. De aceea, pe plan local am continuat dialogul cu cetăţenii la cabinetul parlamentar. Îi încurajez pe constănţeni să solicite audiențe la biroul parlamentar pentru a-şi expune problemele cu care se confruntă deoarece vreau să ţin permanent legătura cu oamenii.Totodată, am continuat să lucrez la iniţiativele legislative proprii pe care urmează să le depun în următoarea sesiune parlamentară. Chiar dacă este vară şi aproape toată lumea se află în vacanţă, eu nu îmi permit să plec în vacanţă. Am rămas şi voi rămâne în slujba constănţenilor. Oricine mă poate găsi pe parcursul unei întregi zile la biroul nostru USR de pe Bulevardul Mamaia, Nr.13”, a mai spus Remus Negoi.