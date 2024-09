Remus Negoi, cel mai activ senator din județul Constanța în ultimii 20 de ani

Unul dintre cei mai activi parlamentari din Constanţa a fost în ultima perioadă senatorul USR, Remus Negoi. Acesta a avut în trei ani şi jumătate peste 230 de iniţiative legislative şi aproximativ 50 dintre acestea au fost promulgate ca legi. Remus Negoi a propus în mai multe rânduri proiecte care fac referire la sănătate, educaţie, sau chiar sport.Este ştiut faptul că USR Constanţa a militat întotdeauna pentru spaţiile în care copiii se pot juca şi mai ales pot să facă sport de masă. Mişcarea sportivă este una foarte importantă pentru un copil care se află în dezvoltare, iar Remus Negoi a ţinut cont de acest lucru.Aşadar, senatorul a întemeiat un scurt raport de activitate prin care a prezentat realizările sale din ultimii trei ani şi jumătate.„În conformitate cu datele oficiale ale Senatului României, am depus în trei ani şi jumătate de mandat 231 de iniţiative legislative proprii sau la care am fost co-semnatar, iar dintre acestea 48 au fost promulgate legi. Este cel mai mare număr de proiecte de lege depuse, comparativ cu toți senatorii care au reprezentat județul Constanța din 2004 până în prezent. În trei ani şi jumătate de mandat am venit cu propuneri legislative în mai multe domenii, precum proiectul pentru facilitarea accesului pe plajă a persoanelor cu dizabilităţi, cel privind organizarea unor şedințe de dezbateri publice obligatorii pentru cele mai importante hotărâri ale autorităților locale, iniţiativa pentru reducerea duratei publicității din timpul emisiunilor TV pentru copii, cel pentru modificarea legii privind transparența decizională în administrația publică, proiectul privind lista indicativă a monumentelor istorice, proiectul privind pașapoartele CRDS (ale cetățenilor români cu domiciliul în străinătate), cel privind accesul facil în locuri de joacă și spaţii recreativ, sportive pentru copiii cu dizabilități sau cel privind gestionarea deşeurilor provenite din construcții și demolări. Un raport comparativ, preluat din datele oficiale ale Senatului României, din ultimele cinci mandate ale tuturor senatorilor constănţeni, arată că, personal, sunt pe primele locuri şi în ceea ce priveşte întrebările şi interpelările adresate în Parlament cu privire la diferite probleme sau situaţii. Spre deosebire de senatori de la alte partide, am păstrat echilibrul între numărul de inițiative și luările de cuvânt. Am demonstrat în decursul acestui mandat că vreau să-mi fac treaba pentru care oamenii m-au votat. Şi cifrele arată că mi-am făcut-o bine. Sunt convins că majoritatea colegilor mei din USR sunt cel puțin la fel de implicați. De aceea suntem acea schimbare în bine a percepției asupra Parlamentului. Niciun alt partid nu are astfel de parlamentari implicați ca cei din USR”, a transmis Remus Negoi.Astfel, Remus Negoi arată întregii ţări ceea ce a realizat de când a devenit senator, asta dovedind transparenţă totală.Cu siguranţă senatorul nu se va opri aici şi va face tot ceea ce depinde de el pentru a veni în faţa Parlamentului şi cu alte iniţiative legislative care ar putea fi luate în considerare.