Senatorul Remus Negoi, la raport! Şantierul Damen şi Pădurea Comorova, printre subiectele care "ard"

Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, a prezentat pentru ziarul Cuget Liber un scurt raport de activitate desfăşurată în ultima perioadă. Unul dintre subiectele importante atinse de USR este situaţia Şantierului Damen de la Mangalia, acolo unde lucrurile sunt destul de grave mai ales pentru angajaţi.„În ultima perioadă mi-am desfăşurat activitatea în teritoriu, în judeţul Constanţa. Am mers, împreună cu colega mea Semiran Abdurefi la Mangalia pentru a vedea care este situaţia la Şantierul Naval Damen, pe faleza din localitatea unde se construieşte ilegal şi în zona pădurii Comorova. Şantierul naval este într-o stare deplorabilă, angajații sunt în șomaj tehnic, iar statul român, care este acționar majoritar, nu ia nicio măsură. Am tras semnale de alarmă încă din primăvară cu privire la situația șantierului din Mangalia și am făcut numeroase interpelări către Ministerul Economiei. Ministrul Radu Oprea a spus că va rezolva problemele din șantier, dar nu au fost decât promisiuni electorale, iar acum sute de oameni nu au cum să-și întrețină familiile pentru că sunt în șomaj tehnic. Nu renunțăm și încercăm să găsim soluții pentru ca acest șantier să fie salvat”, a declarat Remus Negoi.De asemenea, senatorul constănțean a vorbit şi despre anumite construcţii care au fost ridicate pe taluzul din Mangalia.„Tot în Mangalia am constatat că pe faleză continuau lucrările la construcţiile edificate ilegal. În urma demersurilor făcute anul trecut de colega mea, Semiran Abdurefi, Inspectoratul de Stat în Construcții a răspuns că nu există autorizații de construcție pentru aceste clădiri. În urma acţiunilor întreprinse de Semiran Abdurefi prefectul județului Constanța a solicitat anularea în contencios administrativ a autorizațiilor emise ilegal pentru construirea a două hoteluri pe taluzul-faleză din Mangalia”, a mai spus senatorul.Pădurea Comorova este de asemenea un subiect sensibil pentru comunitatea din Mangalia. Astfel, Remus Negoi trage un semnal de alarmă cu privire la această situaţie care ar putea duce la dispariţia pădurii.„O altă problemă pe care am semnalat-o din nou la Mangalia este situaţia în care se află Pădurea Comorova care, cu complicitatea Primăriei Mangalia, este distrusă bucată cu bucată de mafia imobiliară. Colega mea, consiliera județeană Semiran Abdurefi, a dat în judecată Consiliul Local Mangalia pentru refuzul de a pune pe ordinea de zi inițiativa cetățenească de salvare a Pădurii Comorova. Așteptăm decizia instanței și sperăm să putem opri acest dezastru ecologic”, a explicat Negoi.Senatorul constănţean a inspectat şi problema Castelului Reginei Maria din staţiunea Mamaia, clădire care se află într-o stare avansată de degradare.„De asemenea, am mers la Castelul Regal din Mamaia, parte a ansamblului regal, care se află într-o stare deplorabilă, după doi ani și jumătate de când a reintrat în proprietatea statului. Am discutat personal cu ministra Culturii, Raluca Turcan care a spus că restaurarea castelului va fi o prioritate a mandatului ei, însă până acum nu s-a realizat absolut nimic”, a transmis Remus Negoi.Ultimul semnal de alarmă tras de Remus Negoi face referire la linia ferată din comuna Agigea.„În plus am fost şi la Agigea unde modernizarea liniei de cale ferată între Agigea şi Mangalia, un proiect lăsat la cheie de USR atunci când a fost dat afară de la guvernare, nu a fost implementat nici acum, după trei ani. Am atras din nou atenţia asupra importanţei acestui proiect, având în vedere faptul că în prezent în sudul litoralului, de la Agigea la Mangalia trenurile circulă cu locomotive diesel, deşi, mai ales în sezonul estival, această rută este foarte aglomerată”, a concluzionat senatorul.