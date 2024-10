Senatorul Remus Negoi a luat cuvântul în Parlamentul Albaniei. „Avem nevoie de cooperare regională”

Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, continuă să fie extrem de activ pe scena politică din România. Acesta a avut în ultima perioadă mai multe acţiuni de care depinde viitorul României, dar şi al Constanţei, în ceea ce priveşte Parlamentul României. În ultima perioadă Remus Negoi a efectuat o vizită oficială în Albania, acolo unde, la Tirana, a participat la o reuniune importantă.„Printre activităţile mele din ultima perioadă se numără şi participarea la Tirana la reuniunea Adunării Parlamentare a ICE unde am condus şedința Comisiei pentru Afaceri Culturale a Inițiativei Central Europene - Dimensiunea Parlamentară. La Tirana am condus delegația Parlamentului României la Inițiativa Central Europeană şi am luat cuvântul în sala de plen a Parlamentului Albaniei. Reuniunea Adunării Parlamentare a ICE a avut ca temă Cooperarea Regională ca factor fundamental al integrării europene. Avem nevoie de cooperare regională, un pilon esențial al aderării la UE, iar România este un susținător ferm al politicii de extindere a Uniunii Europene. Eliminarea diviziunilor, promovarea păcii și asigurarea prosperității prin colaborare reciprocă nu pot fi realizate pe deplin fără includerea și participarea activă a tuturor țărilor din Europa Centrală și de Sud-Est”, a declarat senatorul constănțean.Totodată, activitatea lui Remus Negoi în Senatul României continuă să fie vizibilă.Aşa cum a spus-o de mai multe ori, el s-a implicat în ceea ce priveşte legea pensiilor pentru persoanele cu dizabilităţi, dar şi pentru persoanele cu grupe de muncă.Remus Negoi pleacă de la o idee clară şi anume că dacă o persoană a muncit mai mult decât alta, atunci este normal ca acea persoană să îşi primească drepturile cuvenite.„În Senat am corectat legea pensiilor pentru persoanele cu grupe de muncă și pentru persoanele cu dizabilități. A fost adoptat proiectul USR care restabilește principiul corect - dacă ai plătit mai mult primești mai mult - , iar cei care au muncit în condiții grele își vor primi drepturile cuvenite”, a explicat politicianul.În urmă cu puţin timp USR Constanţa a depus candidaturile pentru alegerile parlamentare. Aşa cum era normal Remus Negoi a luat parte la acţiune, el fiind cel care deschide lista pentru USR Constanţa la Senat.Totodată, senatorul a mers permanent pe teren prin oraşul de la malul mării acolo unde s-a întâlnit cu oamenii şi le-a ascultat problemele acestora.„De asemenea, la nivel local am continuat dialogul cu oamenii, iar pe 10 octombrie, alături de colegii mei din USR Constanța am depus candidaturile pentru alegerile parlamentare”, a mai spus Negoi.