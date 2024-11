Astăzi, 15 noiembrie, trei dintre candidații din partea USR Constanța pentru Camera Deputaților, președintele filialei municipale USR Constanța, George Gima, Cristiana Popescu și Andrei Brighidău, au susținut o conferință de presă, prilej cu care au prezentat programul de guvernare USR.







George Gima: USR și-a propus să prezinte și să dezbată programul nostru de guvernare. Astăzi, alături de colegii mei candidați vom aborda câteva aspecte esențiale ale programului nostru care contribuie la dezvoltarea județului nostru. Aspecte legate de economie, de mediu, dar și de domeniul maritim. USR îşi propune să vină cu o viziune economică, care are la bază reducerea taxării muncii pentru că avem cea mai ridicată rată de sărăcie în muncă. Cresc cheltuielile statului în ritm alarmant. Stiți câte firme s-au închis în ultimii doi ani în județul nostru în ultimii doi ani? 5.000. Suntem în top. În ceea ce privește salariul mediu, suntem undeva pe la mijlocul clasamentului. Sunt multe județe care ne depăsesc la salariul mediu. În urma discuțiilor cu cetățenii noi am dezvoltat acest program, în așa fel încât să ajutăm românii.













Cristiana Popescu: Sunt urbanist. Am încheiat de curând mandatul de consilier local din partea USR. Am identificat o serie de lacune legislative care ar trebui să fie îmbunătățite astfel încât lucrurile să funcţioneze. O să vă vorbesc azi despre spațiile verzi, despre urbanism. Legislația transparenței deicizionale și a consultării publice este foarte formal realizată, nu implică cu adevărat o activitate a cetățenilor. Sunt bifate doar niște lucruri minime. Cetățenii ajung să nu cunoască în special pe partea de spații verzi și urbanism ceea ce urmează să se întâmple cu cartierele lor. S-a tot discutat în Constanța despre rezolvarea haosului urbanistic însă nu am reușit să observ o protejare a legii în acest sens. Ne dorim creșterea de spații verzi. De cele mai multe ori proiectele care s-au facut în municipiul Constanța au fost făcute fără ca cetățenii să își spună părerea despre aceste proiecte.







Andrei Brighidău a vorbit despre sectorul maritim: Am experiență în domeniul maritim și portuar, în domeniul învățământului de specialitate, am navigat pe platforme și nave suport pentru industria petrolieră. Vin în fața dvs. cu expertiza pe care am căpătat-o în 20 de ani de experiență. Mărirea taxelor a dus la o greutate mai mare pe umerii antreprenorilor. Dorim să îmbunătățim această legislație a muncii și să facilităm dezvoltarea cât mai multor investiții în zona Constanței. Această zonă este foarte atractivă pentru mediul de afaceri. Vrem să găsim soluții care să îmbunătățească mediul de bussines. Avem prins în programul de guvernare foarte multe obiective legate de Portul Constanța. Acesta este unul din motoarele economiei, angajator de bază, locul care oferă cele mai bune oportunități pentru toti cei din județ. Nivelul de dezvoltare al acestui instrument financiar nu funcționează la cote foarte înalte, tocmai de aceea vrem să avem o abordare constructivă asupra acestui subiect. Vrem să fie depolitizate porturile. Vrem profesioniști în funcții cheie de conducere. Ne uităm de 35 de ani încoace la aceeași administrație, același stil de a manipula lumea, acest lucru ne-a facut să luăm decizia să candidăm. Suntem de bună credință.