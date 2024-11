Remus Negoi, despre activitatea sa. "Îmi împart timpul între Constanţa şi Parlament"

acestora prin intervenții în Parlament sau prin sesizări adresate autorităţilor competente.





Încă de la începutul mandatului de senator am alocat timp pentru vizite în teritoriu, acolo unde sunt probleme de rezolvat. Îi încurajez pe cetățeni să solicite audiențe la biroul parlamentar pentru a expune problemele cu care se confruntă şi, pentru că vreau să ţin permanent legătura cu cetăţenii, am efectuat mai multe deplasări în municipiul Constanţa şi în judeţ. Am înaintat către Ministerul Culturii, Institutul Naţional al Patrimoniului şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură Constanţa, o solicitare de clasare în lista monumentelor istorice a clădirii Bar Orient din staţiunea Mamaia care astfel a fost salvat de la demolare.



Am mai efectuat vizite la Agigea pentru a verifica situaţia plajei din zonă, la Palatul Regal din Mamaia, care a revenit în patrimoniul statului român, dar şi pe faleza principală din Mangalia unde, la 20 de metri de luciul apei, se ridicau fără autorizație două construcții.





Am mers la Agigea pentru a vedea la faţa locului cum se desfăşoară în realitate transportul elevilor către liceu, după ce Asociaţia Elevilor din Constanţa a adus problema în atenţia publică. În localitatea Agigea nu există nicio instituţie de învăţământ liceal, iar cei mai mulţi dintre copii trebuie să vină la Constanţa, însă drumul până în oraş reprezintă o provocare”, a declarat Remus Negoi.





De asemenea, senatorul constănţean a efectuat mai multe vizite în judeţul Constanţa acolo unde s-a axat pe obiectivele arheologice, mai exact cetăţile din judeţ.





Totodată, a invitat mai multe grupuri de tineri în Parlament pentru ca aceştia să descopere activitatea de acolo şi să afle cu ce se ocupă zi de zi un parlamentar.





„Obiectivele arheologice sunt, de asemenea, pe lista mea de priorităţi şi de aceea am mers în vizite organizate la mai multe obiective de patrimoniu precum: Ansamblul Rupestru de la Murfatlar, Cetatea bizantină Vicina, Cetatea Arrubium, Cetatea Histria, Izvoarele-Pârjoaia, Cetatea Sucidava, Cetatea Capidava, Cetatea Carsium sau Cetatea Sarmizegetusa.





De asemenea, am organizat la Constanţa mai multe dezbateri pe diferite teme. Printre acestea se numără cea privind Codul Patrimoniului şi cea referitoare la situaţia de pe plaja Corbu cu reprezentanţii Apelor Române. Am organizat o dezbatere pe legea deschiderii curților școlilor pentru copii în afara programului școlar, pentru a încuraja tinerii să se implice în activități sportive și recreative în timpul liber şi am luat parte şi la dezbaterea privind propunerea legislativă de reducere a poluării tancurilor petroliere în cadrul căreia am purtat discuţii cu experţii pe această temă. Am participat la o dezbatere organizată la Hotel Continental pe probleme de mediu şi am organizat o şedință pe tema iniţiativei privind reciclarea DCD. Alte dezbateri la care am fost prezent sunt: Femei în politică, Legea asociaţiilor de proprietari şi cea privind plata indemnizaţiilor către urmaşii deportaţilor şi celor persecutaţi de regimul comunist. Vocea tinerilor este importantă pentru mine şi de aceea am desfășurat în cadrul cabinetului parlamentar stagii de practică pentru studenți, cu scopul de a se familiariza cu activitatea unui senator atât în Parlament, cât și pe plan local”, a mai spus Remus Negoi.





