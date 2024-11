Stelian Ion: ”Este foarte important să ne păstrăm mintea limpede. Trebuie să avem un președinte pro-european”

În aceste momente se desfășoară o conferință de presă referitoare la rezultatul din turul I al alegerilor prezidențiale.Stelian Ion: "Așteptăm cu mare emoție rezultatul final cu toții. Am trecut prin toate stările. Aș vrea să mulțumesc tuturor românilor care ne-au dat încrederea lor. Celor care au venit către Elena Lasconi. Unii nu sunt simpatizanții noștri însă au înțeles că este nevoie să strângem rândurile și că singura variantă de a păstra România pe un făgaș normal este Elena Lasconi. Este foarte important să ne păstrăm mintea limpede. Votul dat de români este un vot la adresa tuturor partidelor. Au eșuat de 30 de ani și ne-au adus în aceasta situație. Este un vot emoțional dat de disperare. Dacă pleacă atâția romani din țară, dacă alții văzând pericolul de la est vor să plece, este o problema mare. Este foarte important să vedem care este miza acestui vot și cum s-a ajuns aici. Ne uităm cu toții la rezultatul acestor alegeri. Vedem că se întâmplă multe lucruri în jurul nostru. Rusia și-a băgat coada cam peste tot. Vă imaginați că nu a făcut-o în România? Am fi naivi să credem asta. Au încercat în Moldova dar nu le-a reușit. La noi instituțiile sunt slabe și corupte. Nu au schițat absolut nimic și au lăsat România pradă acestor influente rusești. Este important să reformăm instituțiile din temelii. Este important să avem un președinte proeuropean și un parlament proeuropean. Toți dorim pace pentru noi și pentru copiii noștri. Trebuie doar să vedem care este realitatea, cine sunt falșii apostoli ai păcii și oamenii să înțeleagă că aici în România cineva și-a băgat coada. Nu mai avem de azi înainte o lupta de dus doar între stânga și dreapta. Lupta este între vest și est, între occident și orienta, între reformă și regres total. Trebuie să vedem că aceasta este miza. În județul Constanța am reușit în municipiu să avem cel mai mare număr de voturi, dar în județ se pare că oamenii au decis altceva. S-au dus într-o altă direcție și trebuie să analizăm de ce. Este un vot influențat de anumite metode pe care le-au folosit adversarii noștri. Oameni buni, Haideți să ne trezim. Mulți ați trăit perioada dinainte de 1989. Vă amintiți de teroarea, de falsul patriotism și de faptul ca nu aveați voie să vorbiți. Haideți să nu ne întoarcem acolo"