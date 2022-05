Ludovic Orban: „Alături de noi au venit oameni care nu au vrut să se prostitueze lângă PSD”

El precizează şi că a fost aprobată înscrierea în Forţa Dreptei a peste 2.500 de membri.



„Urmărim ca până la sfârşitul anului să implicăm alături de noi în această construcţie peste 25.000 de membri, oameni onorabili, de caracter, care au ce oferi comunităţii. Printre noii noştri colegi sunt liberali de caracter, care au preferat să treacă în opoziţie împreună cu noi decât să se prostitueze alături de PSD, dar şi foarte mulţi români care nu au mai făcut politică până astăzi şi care vor să contribuie la însănătoşirea vieţii publice din România”, afirmă Ludovic Orban.





Deputatul Ludovic Orban anunţă că Forţa Dreptei are filiale în 19 judeţe, în patru sectoare din Bucureşti şi în diaspora.„Forţa Dreptei a fost înscrisă oficial în registrul partidelor politice în data de 16 martie 2022. Avem mai puţin de două luni de existenţă ca formaţiune politică cu acte în regulă. În acest scurt interval de timp ne-am mişcat foarte repede. Am constituit filiale în 19 judeţe, în patru sectoare ale municipiului Bucureşti şi în diaspora. Obiectivul stabilit este ca până în data de 1 iunie să înfiinţam filiale în toate judeţele şi în toate sectoarele municipiului Bucureşti. Am început construcţia de organizaţii locale şi, până astăzi, avem formate grupuri de iniţiativă locale în peste 250 de localităţi. Obiectivul stabilit pentru anul în curs este acela de constituire de organizaţii locale în minimum 1.500 de localităţi”, a scris Orban, joi, pe Facebook.