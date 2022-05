Ludovic Orban intenţionează să candideze la Preşedinţie

„Cea mai mare dezamăgire care mi-a provocat-o vreodată un om alături de care am făcut politică este dezamăgirea provocată de Klaus Werner Iohannis. Niciodată nu mi-aş fi imaginat că, sub masca de neamţ pe care şi-a pus-o, sub masca euro-atlantistă pe care şi-a pus-o, se poate ascunde un caracter atât de josnic, o lipsă de onestitate şi de empatie faţă de români şi atâta cinism şi lipsă de sensibilitate faţă de România, rareori mi-a fost dat să văd. Eu mă consider responsabil pentru că am susţinut un astfel de politician”, a declarat Orban.





Ludovic Orban şi alţi parlamentari din Forţa Dreptei au luat parte vineri, la Sibiu, la lansarea grupului de iniţiativă teritorială a partidului. Deputatul Constantin Şovăială este coordonatorul grupului de la Sibiu, din care mai fac parte alţi 13 membri, majoritatea foşti liberali.





Preşedintele partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a afirmat că intenţionează să candideze la Preşedinţia României, dar şi că preşedintele Klaus Iohannis i-a produs cea mai mare dezamăgire dintre toţi cei alături de care a făcut politică.„Dacă mă uit pe scena politică românească, îmi dau seama că e o afirmaţie de bun simţ exprimarea unei intenţii de a candida la Preşedinţia României. Plus că, vă mai spun încă o dată, după ce te-ai fript cu ciorba, sufli şi în iaurt. Foarte greu aş mai putea să iau decizia să mai sprijin pe altcineva”, a spus Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă, scrie stiripesurse.ro.Orban s-a declarat dezamăgit de preşedintele Klaus Iohannis.