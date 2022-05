Vicepreședintele Petre Enciu: „CJC va instala noi staţii de reîncărcare pentru automobilele electrice”

„Mai avem câteva proiecte în plan. Am iniţiat procedura de achiziţii la Biblioteca Judeţeană «I.N. Roman» în scopul renovării, însă este devreme să vorbim despre acest proiect. Deocamdată am dat drumul la documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie. Încă nu s-a atribuit contractul. Am mai făcut câţiva paşi concreţi şi în ceea ce priveşte programul Euro Velo 6. Am intrat într-un soi de grup de lucru interjudeţean. Vom face traseul de cicloturism Euro Velo 6. Din acest grup de lucru face parte şi Ministerul Dezvoltării. Ideea este că se mişcă cumva lucrurile. Mai avem informaţii de cules şi multe lucruri de pus la punct. La acvariu aşteptăm avizul de la Apele Române. Este cel mai greu de obţinut acest aviz de mediu. Un proiect important îl avem la Băneasa, acolo unde vrem să înfiinţăm un centru de psihiatrie pentru toxicomani. Este vorba despre ajutorarea persoanelor care au probleme cu alcoolul şi cu drogurile. Am luat un imobil la Băneasa şi acum trebuie să definitivăm preluarea şi să dăm drumul la proiect”, a adăugat Petre Enciu.



CJC va intra în posesia unui drum din oraşul Ovidiu



În altă ordine de idei, vineri va avea loc o şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Constanţa, începând cu ora 12.00.



Pe ordinea de zi a acesteia se află un singur proiect, şi anume proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării unui bun imobil din domeniul public al U.A.T. Oraș Ovidiu în domeniul public al U.A.T. Județul Constanța.



Vicepreşedintele CJC Petre Enciu a explicat în ce constă acest proiect şi care sunt şansele ca el să fie aprobat.



„Acest proiect va trece fără probleme. Este o simplă formalitate. Consiliul Judeţean Constanţa implementează Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor. Practic Uniunea Europeană ne-a dat bani să facem salubrizare mai integrată, nu fiecare UAT cu salubrizarea sa, aşa cum este acum. S-a deschis o staţie de sortare şi de tratare mecanico-biologică la Ovidiu. Am folosit aceşti bani europeni pentru a construi mai multe astfel de staţii. Cum spuneam, există acea staţie la Ovidiu, pentru care am construit şi un drum de acces. Acel teren l-am cerut în martie Primăriei Ovidiu, ei au aprobat acel transfer către CJC, iar acum noi vom aproba preluarea acestui drum, care are o suprafaţă de peste 1.400 de metri pătraţi. Este vorba despre un drum de acces”, a concluzionat Petre Enciu.





Consiliul Judeţean Constanţa are în plan mai multe proiecte pe care vrea să le demareze în cel mai scurt timp. Este vorba despre asamblarea unor staţii de reîncărcare a maşinilor electrice, device-uri care în prezent nu sunt atât de multe în oraşul de la malul mării.Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Petre Enciu, a explicat pentru „Cuget Liber“ în ce constă acest proiect.„Vom asambla staţii de reîncărcare pentru maşinile electrice în trei locaţii din oraş care ţin de Consiliul Judeţean Constanţa. Este vorba despre Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Pavilionul Expoziţional şi Palatul Administrativ. Bugetul proiectului va ajunge la aproximativ patru milioane de lei. Cam la această sumă se ridică investiţia. Ne propunem să instalăm între minimum trei staţii pe locaţie şi maximum 20 de staţii în total. Finanţările posibile se vor face prin APM. Există un program de finanţare prin APM privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. O a doua variantă ar fi finanţarea prin Programul Operaţional Regional. Cert este că noi trebuie să ne pregătim cât mai repede cu studii de fezabilitate pentru ca aceste programe să fie lansate în curând. Vom achiziţiona pe viitor aceste staţii de reîncărcare după ce se va efectua studiul de fezabilitate. Acest lucru se va întâmpla în timpul execuţiei proiectului. Nu pot să vă spun cât va dura până vor fi montate. Este prea devreme să discutăm despre aşa ceva”, a declarat „Petre Enciu“ pentru Cuget Liber.Petre Enciu ne-a mai vorbit şi despre alte proiecte pe care CJC le are în plan.Este vorba despre cele care vor fi aplicate în oraşul Constanţa, dar şi despre un proiect macro care va fi dezvoltat în localitatea Băneasa.