Marcel Ciolacu, măgulit de comparația cu Winston Chirchill: ”E un pic cam mult”... Ba chiar exagerat!

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă, la Cornu, că „e un pic cam mult” să fie comparat cu fostul premier britanic Winston Churchill. Comentariul său vine după ce consiliera sa, vicepreședintele PSD Victoria Stoiciu, l-a comparat cu liderul britanic din al doilea război mondial.„Nu am auzit, e un pic cam mult. E mult, e un politician de excepţie Churchill, cu toţi citim din el. De exemplu, mai are o vorbă celebră. Cică ‘dacă te opreşti după fiecare câine care te latră şi arunci cu pietre, nu mai ajungi niciodată la destinaţie’”, a afirmat Ciolacu, citat de Agerpres.Şeful Guvernului a efectuat, sâmbătă, o vizită la Şcoala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu” din comuna Cornu pentru a vedea stadiul pregătirii acesteia pentru noul an şcolar.Reacţia sa vine după ce consiliera premierului, Victoria Stoiciu, a scris, pe 4 septembrie, pe reţelele sociale, în contextul discuţiilor despre media la examenul de Bacalaureat a şefului Guvernului, că „istoria e plină de oameni cu rezultate şcolare mediocre, dar care au fost politicieni brilianţi”, precum Churchill.„Discuţiile astea despre note şi diplome mi se par teribil de deplasate, în special când vine vorba de oameni politici. Inteligenţa şi abilitatea unui om politic nu se măsoară prin note şi gradaţii academice. Calitatea unui om politic se măsoară prin cât de bine reuşeşte să gestioneze complexitatea guvernării şi să reprezinte interesele cetăţenilor. Iar asta presupune cu totul alte abilităţi decât să excelezi la matematică sau gramatică. Istoria e plină de oameni cu rezultate şcolare mediocre, dar care au fost politicieni brilianţi şi au făcut diferenţa în destinul unor popoare. Unul dintre ei e Winston Churchill, care era un elev mediocru şi foarte problematic. De asemenea, istoria abundă de politicieni cu studii universitare şi chiar doctorate, care şi-au condus popoarele către dezastre”, a scris Victoria Stoiciu.