Performanță deosebită! Doi elevi constănțeni au obținut premiul I la Olimpiada Internațională a Elenismului

La ediția din acest an a Olimpiadei Internaţionale a Elenismului-Limba Greacă au fost înscriși elevi/concurenți din opt țări, Albania, Grecia, Republica Moldova, Polonia, România, Turcia, Ucraina şi Ungaria.Constanța a fost reprezentată cu succes, la final, Alexandru Ionuț Buta, elev al Colegiului Național “Mihai Eminescu“, îndrumat de profesor Angelica Opaiț, și Vaso Chrisanthi, elev al Colegiului Comercial “Carol I“, pregătit de profesor Eleni Popa, întorcându-se cu premiul I.„Este un proiect iniţiat de Uniunea Elenă din România în anul 2014 ale cărui obiective sunt păstrarea vie a flăcării Olimpismului, cunoașterea și promovarea limbii și civilizației elene ca una dintre cele mai bogate şi remarcabile culturi ale civilizaţiei umane, prin activitatea comunităților elene din fiecare țară și nu numai.Remarcabil este că dupa atât de mulți ani de conlucrare între Uniunea Elenă din România și Ministerul Învățământului din România această Olimpiadă Internațională se bucură an de an de recunoaștere internă și Internațională, iar elevii olimpici câștigători au reale sanse de realizare a dorințelor pe mai departe deschizându-se atât de multe oportunități.Nu putem să nu mulțumim pe această cale Ambasadei Republicii Elene în România, Consulatului Republicii Elene în Constanța, Ministerului Grec al Învățământului pentru realul sprijin acordat.Nu în ultimul rând, putem spune că Inspectoratul Școlar Constanța prin domnul Sorin Mihai și doamna Anefi Icbal, au fost și sunt întotdeauna aplecați spre nevoile comunității iar orice sprijin/sfat sau ajutor au fost acordate intotdeauna la timp și cu promptitudine iar conducerea celor două colegii au acordat sprijinul nemijlocit, punctual și obiectiv.În încheiere, urăm acestor minunați copii, actorii principali de fapt fără de care nu eram mândrii noi Comunitatea, și nu mă refer numai la Comunitatea Elpis ci la toată Comunitatea Constănțeană, să rămână cu același spirit combativ și deschis, la fel de dezinvolți cum i-am văzut astăzi pentru că este doar o etapă din lungul drum al vieții în care se știe că, Învățătura este farul vieții. Și - în lumea cunoașterii, fiecare întrebare este o cheie, iar fiecare răspuns deschide o nouă ușă. Fie ca astazi acea ușă să fie cea prin care norocul și înțelepciunea au intrat în viața lor”, au transmis reprezentanții Comunității Elene Elpis Constanța.