Programul de astăzi al sportivilor români la Jocurile Olimpice de la Paris

Sportivii români vor evolua la Jocurile Olimpice de la Paris, pe 3 august, la atletism, canotaj, polo, tir cu arcul şi yachting, relatează Agerpres.Se remarcă finalele din proba regină a canotajului, opt plus unu, feminin şi masculin.SÂMBĂTĂ 3 AUGUST (ora României)Atletism21:20 triplusalt feminin - finala: Andreea TaloşCanotaj11:06 simplu vâsle masculin - Finala B: Mihai Chiruţă11:50 opt plus unu feminin - Finala A: Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu12:10 opt plus unu masculin - Finala A: Mihăiţă Ţigănescu, Laurenţiu Danciu, Bogdan Băitoc, Constantin Adam, Marius Cozmiuc, Mugurel Semciuc, Florin Arteni, Florin Lehaci şi Adrian MunteanuPolo pe apă22:05 Italia - România (Grupa A, masculin)Tir cu arcul12:01 individual feminin - optimi: Mădălina Amăistroaie13:39 individual feminin - sferturi: Mădălina Amăistroaie (dacă se califică)15:33 individual feminin - meciul pentru bronz: Mădălina Amăistroaie (dacă se califică)15:46 individual feminin - meciul pentru aur: Mădălina Amăistroaie (dacă se califică)