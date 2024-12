Marian Cruşoveanu, scurt raport de activitate din calitatea de deputat. "PNL este garanţia dezvoltării"

Deputatul PNL din Constanţa, Marian Cruşoveanu, a prezentat pentru Cuget Liber un scurt raport de activitate pe care l-a efectuat pentru perioada 2020-2024. Acesta a explicat care au fost acţiunile sale în Parlamentul României pentru ca binele cetăţenilor din Constanţa să primeze.„Bilanțul mandatului parlamentar din perioada anilor 2020-2024, ca reprezentant al județului Constanța și membru al Partidului Național Liberal, s-a concentrat pe inițiative legislative și proiecte menite să răspundă nevoilor constănțenilor și să contribuie la dezvoltarea județului nostru. Care sunt rezultatele celor patru ani de activitate parlamentară? Din cele 100 de propuneri legislative inițiate, 45 au devenit legi, iar acestea vizează priorități precum: modernizarea infrastructurii rutiere și sprijinirea dezvoltării regionale, digitalizarea și debirocratizarea serviciilor publice, pentru simplificarea procedurilor și reducerea birocrației între cetățeni și instituțiile statului, susținerea economiei și a mediului de afaceri şi siguranța rutieră, prin măsuri pentru protecția pietonilor și conducătorilor auto.Ca deputat al județului Constanța, am solicitat membrilor Guvernului informații și am monitorizat proiecte importante pentru dezvoltarea județului, precum: stadiul construirii Spitalului Regional din Constanța, investițiile pentru drumul expres Techirghiol, protejarea patrimoniului istoric din Constanța, inclusiv Cazinoul și Palatul Regal din Mamaia, modernizarea Portului Constanța şi dezvoltarea Aeroportului Mihail Kogălniceanu și altele”, a declarat Marian Cruşoveanu.Apoi, parlamentarul constănțean a dorit să arate cât de importantă este prezenţa primarilor PNL în judeţul Constanţa, spunând că în acele localităţi s-a investit din toate punctele de vedere.„Pe parcursul mandatului, mi-am asumat rolul unui parlamentar implicat, care colaborează cu aleșii locali pentru susținerea proiectelor destinate județului nostru. Fără prea mult zgomot, am sprijinit inițiative importante pentru dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice, contribuind la modernizarea județului Constanța. Investițiile din județ sunt vizibile din sud până în nord și din est până în vest: drumuri, poduri, rețele de apă, gaze, canalizare, școli, grădinițe, obiective culturale și altele. Constanța a devenit un județ model la nivel național, datorită investițiilor realizate în infrastructura publică.PNL este garanția dezvoltării în următorii patru ani, este un fapt asumat indiferent de costul electoral. Mai subliniez o data că primarii PNL au demonstrat că investițiile și modernizarea sunt priorități asumate. Cu peste 360 de proiecte, în valoare de 1,2 miliarde de euro, finanțate prin fonduri europene, dezvoltăm întreaga infrastructură publică a județului Constanța”, a mai spus deputatul.Nu în ultimul rând, Marian Crușoveanu a ţinut să precizeze ce va face în continuare după ce a câştigat un nou mandat de deputat în Parlamentul României.„Ca membru al Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură, unul dintre proiectele esențiale la care voi lucra, alături de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, este reducerea accidentelor rutiere și transformarea județului Constanța într-unul cu cea mai mică rată de accidente rutiere. De asemenea, voi monitoriza derularea proiectelor majore care includ: lansarea lucrărilor pentru Alternativa Techirghiol, continuarea investițiilor în Portul Constanța și Aeroportul Mihail Kogălniceanu, dezvoltarea Canalelor Navigabile și a infrastructurii feroviare, drumul Expres Constanța-Tulcea, realizarea unor obiective emblematice, precum: spitale noi, Stadionul Gheorghe Hagi, Sala Polivalentă, noul CET și Palatul Reginei Maria”, a concluzionat Marian Cruşoveanu.