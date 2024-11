Deputatul Marian Cruşoveanu face profilul unui parlamentar perfect. „Cel mai important atribut este decenţa”

Comandat de PNL Constanța - CMF: 11240002

Prezenţa unei persoane în Parlamentul României ar trebui să arate seriozitate, profesionalism şi multă putere de muncă. Din păcate, în România se mai întâmplă şi altfel de lucruri neortodoxe în Parlament şi acest lucru afectează grav imaginea ţării şi nevoile cetăţenilor. Prezent într-o emisiune televizată la postul de televiziune Antena 3 Constanţa, parte a trustului de presă Cuget Liber, deputatul PNL din Constanţa, Marian Cruşoveanu, a explicat în câteva cuvinte care ar trebui să fie profilul unui parlamentar.„Nu îmi place de fiecare dată cum se întâmplă lucrurile în Parlamentul României. Oamenii nu ne trimit acolo pentru a ne certa, pentru a ne lua de gât, pentru a smulge microfoane sau pentru a băga telefonul mobil sub nasul cuiva. Consider că unul dintre cele mai importante atribute pe care ar trebui să îl aibă un parlamentar este acela de decenţă. Pe lângă faptul că trebuie să aibă o pregătire profesională, să fi făcut ceva în viaţă ca apoi să facă şi pentru cetăţeni. Dacă nu ai făcut pentru tine nimic, nu ai demonstrat că poţi, de ce ai veni în Parlament? Să ştiţi că am văzut mai multe cazuri de oameni care au pregătire, din păcate nu pot să spun acelaşi lucru despre decenţă. Ne confruntăm cu fel de fel de situaţii în care preşedintele Camerei Deputaţilor sau preşedintele de şedinţă are de furcă. Avem un sistem de vot cu cartelă şi atunci când vrei să iei cuvântul, apeşi pe un buton şi vorbeşti. Sunt anumite situaţii când regulamentul nu îţi permite. Acei colegi vin cu forţa la pupitru, vor să vorbească şi dacă nu li se permite încep să creeze fel de fel de incidente. De multe ori vorbitorii aflaţi la pupitru nu sunt lăsaţi să îşi spună punctul de vedere cu privire la un anumit proiect. Mai mult decât atât au fost şi situaţii când au fost luaţi de gât, bruscaţi sau jigniţi”, a explicat deputatul liberal Marian Cruşoveanu.El a mai spus că, împreună cu întreaga echipă PNL Constanţa, au zilnic întâlniri cu oamenii din oraşul de la malul mării. Aceştia le ascultă problemele cetăţenilor şi încearcă să găsească soluţii prin care să le rezolve.„Oamenii nu ne trimit acolo pentru astfel de comportamente. Ei ne trimit acolo cu speranţa de a face legi mai bune pentru România şi legi care să ne aducă bunăstare, facilităţi, tot ce înseamnă o viaţă mai bună. Eu nu mă întâlnesc cu oamenii în Constanţa doar în această perioadă. Tot timpul avem, fie la birou, fie în deplasări, întâlniri cu oamenii acolo unde se ridică o serie de probleme. Începând de la lipsa investiţiilor în infrastructură, în reţelele de apă, de canalizare, de gaze şi aşa mai departe. Mai vorbim şi de lipsa investiţiilor în căminele culturale în care să se desfăşoare activităţi, de şcoli şi de alte chestiuni. Acolo unde avem administraţii liberale în judeţ s-a văzut tot timpul schimbarea. PNL Constanţa încearcă să aducă bunăstare în rândul oamenilor. Nu este normal ca oamenii să meargă cu cizme de cauciuc în picioare prin noroi. Toate aceste probleme ajung la urechile noastre. Oamenii au aşteptări în momentul când o persoană candidează pentru o funcţie publică”, a mai spus Marian Cruşoveanu.