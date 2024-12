Mariana Gâju, realeasă președinte al filialei județene Constanța a ACoR. "Vorbim despre suflet şi profesionalism"

„Vorbim despre mobilitate, despre stabilitate, despre misiunea pe care o are Asociaţia Comunelor din România şi de a pune în valoare activitatea pe care o desfăşoară. Nu mă refer doar la activitatea primarului dintr-o comună sau a viceprimarului. Mă refer la aparatul funcţional de specialitate care trebuie să fie în slujba cetăţenilor. Filiala noastră judeţeană Constanţa a împlinit în acest an, 20 de ani de activitate. Sunt 20 de ani de viaţă şi de aceea vreau să mulţumesc colegilor de la Serviciul de Audit Public. Funcţiile nu sunt cele care dau valoarea şi puterea filialei noastre judeţene. Sufletul depus de fiecare, munca depusă de fiecare, într-un cuvânt suflet şi profesionalism, despre aceasta este vorba”, a transmis Mariana Gâju.





În cadrul evenimentului, Mariana Gâju a fost realeasă în fruntea Asociaţia Comunelor din România, filiala Constanţa, şi a fost stabilit un nou Consiliu Director, format din opt membri.





Astfel, prim-vicepreşedinte a fost desemnat Cristian Cîrjaliu, preşedinte executiv Gheorghe Manta, vicepreşedinţi au fost desemnaţi Iulian Tudorache şi Mihai Soare, secretar general a fost numită Gabriela Iacobici, secretar a fost aleasă Anica Tufă şi membri Gheorghe Stelian şi Ştefania Cealera.





Pe lângă alegerea unei noi conduceri, dar şi a unui nou vicepreşedinte au mai fost dezbătute şi alte subiecte de interes precum bugetul asociaţiei, activitatea instituţiilor locale dar şi proiecte şi perspective pentru următoarea perioadă, în ceea ce priveşte

filiala locală, dar şi cea de la nivel naţional.





În anul 2024, Asociaţia Comunelor din România a împlinit 20 de ani de existenţă.





„Privind retrospectiv, mandatul anterior a fost marcat de numeroase reușite, dar și provocări care au întărit solidaritatea noastră. Activitatea intensă a Filialei, colaborările internaționale, naționale și locale, precum și reprezentarea comunelor la cele mai înalte niveluri instituționale ne-au consolidat poziția de lider la nivel național. Împreună, am demonstrat că o abordare unitară și coerentă poate aduce beneficii concrete fiecărei comune. Pentru viitor, am stabilit ca obiectiv strategic continuarea dezvoltării Serviciului de Audit Public Intern, prin creșterea numărului de auditori și extinderea ariei de sprijin oferit comunelor. De asemenea, va continua și sprijinul juridic, oferit de avocatul filialei. În plus, ne propunem angajarea unui arhitect dedicat, care să ofere sprijin tehnic comunelor în realizarea investițiilor majore, eliminând întârzierile cauzate de procedurile de avizare la alte niveluri administrative”, a mai spus Mariana Gâju.

În deschiderea evenimentului Mariana Gâju a prezentat raportul multianual pentru mandatul 2020-2024.