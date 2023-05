Mesajul lui Klaus Iohannis, de Ziua Europei: "Protejând Europa, ne protejăm pe noi, securitatea și prosperitatea noastră"

"Europa, ca simbol al valorilor păcii, libertății, democrației și drepturilor omului, are astăzi, când ne confruntăm la nivel global cu multiple provocări, un rol cu atât mai important. Europa în care trăim, Europa noastră, la care generații întregi au aspirat și pentru care au luptat, nu este un bun câștigat. Trebuie cu toții să o protejăm, continuu. Protejând Europa, ne protejăm pe noi, securitatea și prosperitatea noastră. Soluțiile europene pentru provocările actuale sunt soluții pentru viitorul cetățenilor noștri, iar țara noastră are capacitatea de a contribui substanțial, în continuare, la realizarea acestor obiective comune. Suntem un stat membru matur și responsabil, cu un profil solid și credibil, recunoscut și apreciat de partenerii noștri. Interiorizând aceste repere, am încredere că sprijinul românilor pentru Uniunea Europeană și pentru valorile fundamentale europene va rămâne de neclintit. La mulți ani, Europa! La mulți ani, România în Uniunea Europeană!", este mesajul preşedintelui României.

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis marți, 9 mai 2023, un mesaj cu prilejul Zilei Europei.