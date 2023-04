Preşedintele Klaus Iohannis, vizită la Constanţa. "Voi avea grijă să nu ajungem într-o ţopăială bugetară"

Preşedintele Klaus Iohannis se află în aceste momente la Constanța, acolo unde vizitează Renewable Energy School of Skills (RESS) - Şcoala Internaţională de Competenţe în Energie Regenerabilă. Acesta spune că securitatea energetică şi posibilitatea ca cetăţenii să poată beneficia de energie la un preţ accesibil sunt esenţiale.„Având în vedere atingerea neutralităţii climatice la nivelul Uniunii Europene până la mijlocul acestui secol, cererea de pe piaţa muncii pentru profesionişti în domeniul energiei verzi este în creştere. Nevoia de a găsi specialişti calificaţi este resimţită inclusiv de cetăţenii interesaţi de investiţii în energie regenerabilă pentru propria locuinţă. Nu se vor tăia salarii şi nu vor exista concedieri. Să nu vă aşteptaţi să se facă tăieri de salarii din pix. Am văzut tot felul de măsuri luate alandala. Dacă mai continuă discuţiile de tăieri de salarii, voi avea grijă să nu ajungem într-o ţopăială bugetară. Există o corectură care s-a făcut în parlament, alta este o corectură care trebuie făcută de acolo de unde s-a greşit, adică de la finanţe. Concret, am ajutat Ucraina în toate felurile în care au fost posibile. Sprijinim Ucraina întotdeauna atunci când putem. Există şi ajutor de specialitate care se negociază. Poate vă amintiţi că eu am fost printre primii care a zis că în Ucraina este o problemă. Eu am vrut să se dea o suplimentare a banilor pentru fermierii români pentru a putea oferi cereale Ucrainei. Trebuie să găsim cele mai bune metode. Noi ajutăm Ucraina şi suntem super-deschişi. Peste 14 milioane de tone de cereale am exportat prin România către Ucraina. O vom face în continuare. Ei nu plătesc. Acest ajutor este pentru Ucraina, dar nu vom accepta să se întoarcă împotriva fermierilor români. Comasarea alegerilor se discută în partide. Este o variantă care este posibilă constituţional însă nu este posibil să aducem parlamentarele mai aproape. Este însă posibil să fie amânate localele. Vom vedea pe parcurs. Soluţii tehnice constituţionale există. În România, în 2024, am avea cam multe alegeri. În primăvară ar fi europarlamentarele, toamna devreme locale, toamna târziu parlamentare şi toamna şi mai târziu prezidenţiale. Aceste 4 rânduri de alegeri sunt problematice. Ne vom afla permanent într-o competiţie electorală, cu campanii la televizor şi aşa mai departe. Pentru dumneavoastră, media, ar fi un festival. Dar pentru oamenii de rând, în niciun caz", a declarat Iohannis.