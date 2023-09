Ministrul Dezvoltării Adrian Veştea vrea să-i împace pe primari la prima rectificare

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Adrian Veştea, a declarat luni, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Bistriţa, că speră ca la prima rectificare de buget să se reuşească acoperirea unei mari părţi din sumele restante pe programele gestionate de ministerul său.Veştea a precizat că a fost nevoit să ia bani de la PNDL, Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”, precum şi de la programul de consolidare a clădirilor cu risc seismic, pentru a acoperi restanţele Companiei Naţionale de Investiţii, al cărei buget era epuizat la mijlocul anului.„În ceea ce priveşte programele pe care noi le derulăm ca Minister al Dezvoltării, pe PNRR eu cred că suntem aproape la zi, poate avem câteva săptămâni. Deconturile, foarte adevărat, nu sunt sume foarte mari pe care le avem în prezent în decontare - vorbim de studiile de fezabilitate şi de documentaţii, adică de sume foarte mici. Pe programele naţionale de dezvoltare locală, PNDL 1 şi PNDL 2, suntem la nivelul lunii august, deci avem o lună întârziere. Sperăm ca zilele următoare, dacă vom avea alocată suma necesară, să ajungem la zi atât pe Anghel Saligny, cât şi pe cele două programe de dezvoltare locală. De asemenea, pe Compania Naţională de Investiţii, în momentul în care am ajuns ministru, şi vorbim de data de 15 iunie, întregul buget era epuizat, am făcut rectificări în cadrul bugetului propriu pe care l-am avut, am luat bani de la alte axe de finanţare, de la PNDL, de la Anghel Saligny, de la programele cu risc seismic care nu erau într-un grad foarte mare de implementare şi atunci sper ca la prima rectificare pe care o vom avea să reuşim să acoperim o mare parte din sumele restante”, a explicat ministrul Dezvoltării.Reamintim că, recent, primarii şi-au exprimat nemulțumirea față de guvernanți deoarece aveau conturile administrațiilor publice locale aproape goale.