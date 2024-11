Murfatlar va deveni un oraș mai verde. „Sperăm ca acest proiect să fie benefic pentru comunitatea noastră”

Administraţia locală din oraşul Murfatlar anunță demararea Proiectului BSB00108 „Zone curate, străzi verzi și deschise” finanțat prin programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027. Acest proiect este implementat în parteneriat cu Municipiul General Toshevo – Bulgaria, Primăria Murfatlar, Consiliul Raional Taraclia – Moldova și Consiliul Local Bolgrad - Ucraina.Partenerul principal al proiectului este Municipalitatea General Toshevo.Valoarea totală a proiectului este de 1.490.940,50 euro, din care 1.341.846,43 euro reprezintă suma finanțării de la Uniunea Europeană.Primăria oraşului Murfatlar beneficiază de o finanțare în valoare de 414.134,68 euro, cu o cofinanțare de 10%, respectiv 41.413,46 euro.Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni.Conform proiectului, vor fi organizate trei seminarii, o tabără tematică de tineret, concurs foto online „Bauhaus european” și diverse acțiuni și inițiative de mediu. Vor fi pregătite și realizate patru studii de resurse naturale și planuri strategice de tip „Municipiul Verde”, și tipărirea unei Broșuri „Flora și Fauna”, patru filme informative despre resursele naturale ale regiunilor şi un Document Strategic Comun „Regiune Transnațională Verde”.În plus proiectul își propune crearea unei zone verzi, de locuri de odihnă și spații de joacă pentru copiii în Siminoc, str. Izvor. Suprafața totală a parcului este de 4.535 mp.„După implementarea proiectului, ne așteptăm la o tranziție către orașe și municipii verzi, orientate către mediu, viabile economic și îmbunătățirea calității vieții populației. Sperăm ca acest proiect să fie benefic pentru comunitatea noastră şi eu sunt sigur că aşa va fi. Este un proiect de anvergură care îmbunătăţeşte în mod cert calitatea vieţii cetăţenilor din oraşul nostru”, a declarat Gheorghe Cojocaru, primarul oraşului Murfatlar.Totodată, având în vedere că acest proiect vizează construirea de spaţii verzi în oraşul Murfatlar, administraţia locală mai are în vedere şi construirea unei păduri urbane.Proiectul este încă în stadiu de implementare, iar procedura de construire poate începe la începutul anului 2025.„Am mai depus un proiect cu finanțare europeană pe principiul primul venit - primul servit. Este vorba de crearea de păduri urbane în oraşul Murfatlar, proiect realizat prin intermediul Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C2 – păduri și protecția biodiversității, Investiția I1.Suprafaţa de pădure înființată este de 8.220 mp pe partea dreaptă a străzii Muzeului, pe amplasamentul de la intrarea în fosta carieră de cretă, până în dreptul fostului depozit de deșeuri. Se va nivela și pregăti terenul, se va construi instalație de irigare și se vor planta trei copaci pe un mp. Bugetul proiectului este de 441.766,82 lei cu TVA din care buget de stat: 438.204,8 lei cu TVA”, a transmis primarul Gheorghe Cojocaru.