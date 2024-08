Pădure urbană în orașul Murfatlar, un proiect benefic pentru sănătatea locuitorilor

La aproape trei luni de la realegerea sa, primarul din Murfatlar, Gheorghe Cojocaru, continuă proiectele deja demarate, dar are de gând să „înverzească” localitatea pentru a crea un mediu mai sănătos pentru toţi cetăţenii.Aşadar, Gheorghe Cojocaru lucrează la un proiect de anvergură pentru crearea unei păduri urbane care să schimbe în totalitate faţa oraşului.„Am mai depus un proiect cu finanțare europeană pe principiul primul venit - primul servit. Este vorba de crearea de păduri urbane în oraşul Murfatlar, proiect realizat prin intermediul Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C2 – păduri și protecția biodiversității, Investiția I1.Suprafaţa de pădure înființată este de 8.220 mp pe partea dreaptă a străzii Muzeului, pe amplasamentul de la intrarea în fosta carieră de cretă, până în dreptul fostului depozit de deșeuri. Un teren degradat, dar având destinația de spațiu verde în Planul Urbanistic General. Se va nivela și pregăti terenul, se va construi instalație de irigare și se vor planta trei copaci pe un mp. Bugetul proiectului este de 441.766,82 lei cu TVA din care buget de stat: 438.204,8 lei cu TVA”, a transmis primarul Gheorghe Cojocaru.Nu numai teoretic, dar şi practic, această pădure urbană care ar urma să fie creată în Murfatlar va schimba aerul, iar poluarea nu va mai fi atât de puternică cum este în prezent, din cauza nenumăratelor autovehicule care circulă sau tranzitează pe străzile din localitate.Edilul s-a gândit că prin acest proiect va reuşi practic să aducă ceva nou în localitate, care să fie în acelaşi timp şi benefic.Obiectivul măsurii de investiții este de a crea noi suprafețe acoperite cu vegetație forestieră care sunt situate în zonele urbane și periurbane. Aceste păduri urbane se vor înființa folosind o vastă diversitate de arbori și arbuști din specii native și vor avea densități mari, astfel încât să se constituie în plămâni verzi, ce vor aduce beneficii multiple, precum purificarea aerului, reducerea zgomotului, stocarea carbonului, conservarea peisajului, reducerea temperaturii aerului, reducerea anxietății și, implicit, îmbunătățirea sănătății publice.Locuinţe pentru tinerii din MurfatlarMai mult decât atât, Gheorghe Cojocaru a anunţat şi construirea a două blocuri care să servească ca locuință pentru tinerii din localitate.„În urma licitației publice, am semnat contractul de execuție a două blocuri pentru tineri nZEB (P+1+M). nZEB – nearly Zero Energy Building. Este o clădire cu consum de energie aproape zero, altfel spus clădire cu performanță energetică ridicată, energia provenind din surse regenerabile produsă la fața locului (panouri fotovoltaice). În jurul blocurilor se vor construi alei de acces, spații verzi, parcări și spații de agrement. Constructorul este SC Hester Art SRL din București. Finanțarea proiectului este realizată din fonduri europene și zilele următoare constructorul se ocupă de organizarea de șantier și începerea lucrării”, a anunțat Gheorghe Cojocaru, primarul orașului Murfatlar.