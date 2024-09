Nicolae Ciucă: "Cartea mea a costat în sine 20.000 de euro"

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat, miercuri, că tipărirea cărţii lui - "În slujba ţării" - a costat aproximativ 20.000 de euro, sumă suportată de Partidul Naţional Liberal din subvenţii şi cotizaţii, menţionând că panourile apărute pe această temă nu reprezintă altceva decât "o campanie de comunicare, de promovare a liderului" formaţiunii politice.Întrebat, într-o emisiune la Digi 24, de ce a schimbat numele cărţii sale în "În slujba ţării", fiind scos cuvântul ostaş, care era trecut pe panourile de promovare, Nicolae Ciucă a precizat că este vorba despre serviciul şi activitatea sa profesională şi se înţelegea de la sine că a fost toată viaţa un militar."Mi s-a părut normal să fie vorba de tot ceea ce înseamnă serviciul şi activitatea pe care am avut-o în viaţa profesională. (...) Panourile au făcut parte din politica de comunicare, din politica de abordare a propagandei Partidului Naţional Liberal. Se înţelegea de la sine că sunt un militar, am fost militar o viaţă întreagă. Nu era nevoie să mai fie pe carte asta", a explicat Nicolae Ciucă.De asemenea, întrebat despre faptul că promovarea cărţii cu panouri a costat două milioane de euro, liderul PNL a precizat că nu a fost promovată o carte, ci liderul Partidului Naţional Liberal."Partidul Naţional Liberal încă din februarie a contractat tot acest panotaj astfel încât să îl avem la dispoziţie pe tot parcursul anului, astfel încât să acoperim toată perioada electorală. Ca atare, aţi văzut că noi am avut panouri cu Congresul Partidului Popular European, am avut panouri cu 149 de ani de la înfiinţarea Partidului Naţional Liberal, am avut panouri cu aleşii locali, după care a apărut panoul cu promovarea liderului Partidului Naţional Liberal şi în aceeaşi perioadă s-a scurtat, pentru că am luat acea decizie de comasare şi s-a produs un ecart mai mare între alegerile locale şi alegerile prezidenţiale şi parlamentare. Nu a existat altă formă de acoperire. Deci, nu este vorba de nimic altceva şi n-a fost promovată o carte, a fost promovat liderul Partidului Naţional Liberal", a precizat Nicolae Ciucă."Cartea în sine nu ştiu dacă a costat mai mult de 20.000 de euro", a completat el.