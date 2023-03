Nicolae Ciucă, despre un tandem cu Marcel Ciolacu: „Orice decizie în PNL se va lua în urma unei analize”

Preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă, a declarat, joi, în privinţa posibilităţii de a face un tandem cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, la viitoarele alegeri că orice decizie în PNL se va lua în urma unei analize în forul de conducere, menţionând că acest subiect nu a fost discutat în partid.„Orice decizie în PNL se va lua în urma unei analize la nivelul forului de conducere. Ne vom consulta filialele şi, în final, pe orice decizie vom avea susţinerea de la nivelul fiecărei filiale”, a spus Ciucă, întrebat în legătură cu afirmaţia preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu, privind posibilitatea de a candida la alegerile prezidenţiale în tandem cu Nicolae Ciucă ca premier.Întrebat care sunt semnalele în partid în privinţa unui asemenea tandem, Ciucă a precizat: „Nu am discutat chestiunea aceasta. Deci, nu are rost să speculăm”.Chestionat de asemenea dacă ar risca PNL încă o alianţă cu PSD, Nicolae Ciucă a spus: „Nu vă pot răspunde acum”.Preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă, a participat, joi, la alegerile Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali.Miercuri, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, nu a exclus posibilitatea de a candida la prezidenţiale în tandem cu Nicolae Ciucă în calitate de premier.Ciolacu a fost întrebat dacă ar candida în alianţă la funcţiile de preşedinte şi prim-ministru în tandem cu Nicolae Ciucă.„E un scenariu, nu-i exclus, dar nu e un scenariu simplu. În partide e puţin probabil să se accepte să nu aibă candidat. În Partidul Social Democrat am schimbat regulile de desemnare a candidatului şi e mult mai corectă abordarea noastră. Priorităţile pentru noi rămân preţurile”, a spus acesta.