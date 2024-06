Nicolae Ciucă: „Este nevoie ca PNL şi PSD să vină cu propriul candidat la alegerile prezidenţiale”

Preşedintele liberalilor, Nicolae Ciucă, a declarat că este nevoie, în momentul de faţă, ca PNL şi PSD să vină cu proprii candidaţi la alegerile prezidenţiale şi spune că este normal ca Marcel Ciolacu să candideze din partea social-democraţilor.„Cred că, în momentul de faţă, este nevoie ca fiecare dintre cele două partide să vină cu propriul candidat, pentru că vorbim de cea mai reprezentativă funcţie în statul român, vorbim de persoana care primeşte cel mai mare vot de încredere din partea cetăţenilor români şi există totuşi, oricât de mult am vrea noi să vorbim despre această coaliţie şi beneficiile unei guvern stabile, există hardcore-ul votanţilor, şi de o parte şi de cealaltă, care cu certitudine nu se vor duce să voteze un candidat comun. Dacă ne uităm la cifre, vedem că lista comună din punctul meu de vedere a îndeplinit obiectivul pe care noi ni l-am propus, adică să câştigăm jumătate plus unu din mandate. Am câştigat peste 50%, deci este foarte clar că în momentul de faţă, politic, ne-am îndeplinit obiectivul cu lista comună. Dar, dacă ne ducem pe scorurile obţinute de PNL şi PSD, vedem că ele nu mai sunt în acelaşi echilibru. Separat, cele două partide, suma procentelor este mult mai mare, decât cel obţinut pe lista comună. Ca atare, este absolut de luat în seamă, ca o lecţie învăţată, că este bine ca fiecare dintre cele două partide să aibă drumul său”, a spus Ciucă.